Análise: Ceará cria pouco e esbarra em seus limites técnicos em empate com o Sport

Faltou algo mais ao Ceará na busca pela vitória diante do Sport na noite desta quinta-feira (20), no Castelão pela Série B.

Ficou clara a limitação de time e de elenco do Ceará para mudar o panorama de jogos. E contra um adversário forte, mas muito desfalcado, o Vovô não teve forças para vencer.

O time criou pouco. Nada no 1º tempo e na 2º etapa, duas chances logo no início com Saulo Mineiro exigindo defesas difíceis de Caíque França. E foi só.

O empate é ruim, já que foi em casa e deixa o Vovô há 3 jogos sem vencer e 3 pontos do G4.

Atuações

A escalação escolhida por Mancini para o jogo era ofensiva, com 3 atacantes (Pulga, Barceló e Saulo Mineiro), mas a equipe não conseguiu ser intensa na frente.

Na armação, Recalde foi o escolhido, com dois volantes que saem para o jogo com qualidade, como Loureço e De Lucca (que fez a função de zagueiro em certos momentos do jogo). Na teoria, era um Ceará ofensivo e leve na busca pela vitória.

Legenda: Erick Pulga tentou algumas jogadas individuais, servir companheiros, mas não conseguiu Foto: LC MOREIRA / SVM

Mas o time não conseguiu criar. Faltou maior precisão para chegar na frente e coragem para arriscar, vencer os duelos individuais. Pulga tentou, mas não conseguiu.

Quando o time perdeu Barceló contundido, Aylon entrou, indo para a ponta e deixando Saulo centralizado.

Foi ali que Saulo teve duas chances, mas desperdiçou ambas. Um gol ali mudaria o jogo contra um Sport enfraquecido e que arriscou pouco. Ainda assim Richard fez duas grandes defesas.

As entradas de Castilho, Facundo Castro e Kaique pouco acrescentaram, mostrando uma limitação de elenco que precisa ser corrigida na abertura da janela em julho.

Acirrada

A Série B está muito disputada e acirrada na luta pelo acesso. O Ceará é o 10º com 16 pontos e está 3 do G4. São muitos clubes na luta, entre eles América/MG, Goiás, Sport, Santos, hoje com mais qualidade como time, e surpresas como Avaí, Operário e Vila Nova/GO, claramente inferiores ao Ceará, e outros de nível semelhante: Coritiba, Mirassol.

A luta vai ser árdua e para disputar o acesso, o Ceará vai ter que acertar mais e desperdiçar menos. Mas os limites estão aí e o elenco precisa ser reforçado.