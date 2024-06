Briga entre torcedores do Ceará no Castelão é registrada em jogo contra o Sport; veja vídeo

Torcedores do Ceará brigaram entre si nas arquibancadas da Arena Castelão durante a partida contra o Sport, na noite da última quinta-feira (20), pela Série B do Brasileirão 2024. A confusão aconteceu no segundo tempo da partida e foi registrada através de vídeos.

Briga entre torcedores do Ceará no Castelão é registrada em jogo contra o Sport. Veja detalhes https://t.co/2kZe0zbaX8



Vídeo:Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/TcjRUIfAvG — Jogada (@diariojogada) June 21, 2024

As brigas teriam acontecido após grupos de torcidas organizadas do Ceará se encontrarem no setor Inferior Norte do Castelão, no espaço que dá acesso às arquibancadas. Alguns torcedores tentaram fugir da confusão entrando no gramado, mas foram barrados pelos seguranças.

Diante da confusão, a Polícia Militar foi acionada para dispersar os grupos de torcedores que estavam envolvidos na briga. Os policiais chegaram a utilizar tiros de bala de borracha na tentativa de conter a confusão e dispersar a briga.

Em nota, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, repudiou a violência no estádio e disse ser intolerável as cenas vistas no estádio.

"O Ceará mantém conversas constantes com as principais lideranças de torcidas para que situações como esse não aconteçam. Estádio não é local para esse tipo de disputa. Nossos jogos devem ser local pacífico para as famílias. Sempre fomentamos a cultura de paz no nosso torcedor e contamos também com o apoio das organizadas para essa conscientização. Repudiamos qualquer tipo de violência, isso é intolerável. Já apuramos o que houve e vamos resolver essa situação para que conflitos como o de ontem não aconteçam mais em jogos do Ceará".

A Polícia Militar não informou se alguém foi preso após a ação dos militares.