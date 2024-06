Gramado da Arena Castelão volta a receber reparos um mês após reformas; veja vídeo

O gramado da Arena Castelão voltou a apresentar falhas em diversos locais na noite da última quarta-feira (19), no duelo entre Fortaleza e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro Série A. Um vídeo, registrado pela equipe do Sistema Verdes Mares (SVM) momentos antes do confronto, mostra o gramado altamente desgastado, próximo a bandeirinha de escanteio.

Por meio de nota, enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria do Esporte (Sesporte) informou que o gramado do estádio vem sendo monitorado e que ele receberia cuidados especiais, nesta sexta-feira (21), visando suprir as demandas de jogos do final deste mês.

“A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que o gramado da Arena Castelão vem sendo monitorado 24 horas. Neste intervalo de jogos, aproveitou-se para realizarmos todos os tratos culturais para o gramado da Arena Castelão. Nesta sexta-feira (21), será realizado um trato cultural específico (Zona mais prejudicada) para o gramado, com o objetivo principal de suprir as demandas de jogos que serão realizadas entre as datas 26 a 30 de junho”, disse a secretaria em nota.

No último mês de maio, o gramado da Arena Castelão passou por reforma e ficou 14 dias sem receber jogos. Na ocasião, Ceará e Fortaleza fizeram um acordo e tiveram seus jogos no período transferidos para o Estádio Presidente Vargas. Segundo levantamento do Ge, dentre os estádios que receberam jogos na Copa do Mundo de 2014, o Castelão lidera com o maior número de partidas realizadas, tendo recebido mais de 600 jogos em dez anos.

ESTÁDIO VETADO ANTERIORMENTE

As reclamações ao gramado da Arena Castelão estão sendo recorrentes neste ano, no último mês de abril, uma vistoria, realizada por uma equipe de engenheiros agrônomos da Conmebol, após o jogo entre Fortaleza e Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, chegou a vetar o estádio de receber novos confrontos da competição, devido à baixa qualidade de seu gramado.

Legenda: Replantio do gramado do Castelão Foto: Eudes Brasil, Ascom SOP

Para a Conmebol, na ocasião, o estádio não atendia aos requisitos mínimos de qualidade da grama, sendo, naquele momento, desclassificado para receber jogos de competições organizadas pela entidade até a correção dos problemas existentes. Contudo, após o veto, os reparos foram realizados e o estádio voltou a receber jogos normalmente.