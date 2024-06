Ceará dá mais uma mostra que, como está, dificilmente terá pernas para brigar pelo acesso

Foi mais um resultado decepcionante para o Ceará, o 3º seguido. O empate em 0 a 0 com o Sport, depois das derrotas para Vila Nova e Brusque, foi péssimo sob várias perspectivas. De sequência, de atuação e de tabela. É, também, mais uma demonstração de que, como está, dificilmente o Alvinegro terá pernas para brigar pelo acesso.

Foi mais uma atuação ruim, de um time desconectado, de pouca inspiração e que sobrevive de lampejos de individualidades. Contra um Sport todo remendado (com 9 desfalques, e jogadores importantes de fora), o Ceará não foi capaz de apresentar imposição para conquistar três pontos jogando em casa.

Cenário similar ao de jogos anteriores em que até teve melhor desfecho. Mas acreditar que todas as rodadas serão decididas na individualidade ou no acaso, é contar demais com a sorte.

Oportunidades claras de gol, mesmo, só duas, ambas com Saulo Mineiro, nos minutos iniciais do 2º tempo. Que não foram aproveitadas. Muito pouco para quem pretendia colar no G-4, mas ao invés disso, perdeu uma posição e caiu para o 10º lugar.

O elenco é curto - em quantidade e qualidade. As peças de reposição não são capazes de alterar o cenário de uma partida. Existe uma clara dependência de Erick Pulga e, quando ele não resolve, é difícil acreditar em algo positivo.

O futebol que o Ceará apresenta hoje é preocupante e se não houver qualificação robusta do elenco, não haverá muita perspectiva de que o time vai conseguir subir.