Venda de Jonathan tem pontos positivos, negativos e uma clara lição ao Ceará

A venda do jovem zagueiro Jonathan do Ceará para o Cruzeiro tem pontos positivos, negativos e uma lição muito clara que fica para o Alvinegro neste momento.

Pontos negativos: o Ceará perde um zagueiro titular no meio da Série B, principal objetivo do clube no ano. Além disso, vai ter que se movimentar no mercado buscando reposição à altura. Sem falar que, se tivesse renovado contrato do defensor anteriormente, ou se o segurasse até o fim do ano, com certeza a venda seria por um valor mais alto.

Pontos positivos: num momento econômico delicado do clube, é uma injeção financeira importante para gerar fluxo de caixa, fundamental para manter compromissos em dia. Além disso, a venda acontece por um valor (R$ 8,25 milhões) acima da multa rescisória (que era de R$ 6 milhões).

Importante: o Ceará segue com 10% dos direitos para uma venda futura, e consegue uma operação lucrativa quando a vontade do jogador era de se transferir.

Jonathan fez apenas 13 jogos pelo time profissional do Ceará, sendo somente 9 como titular. Amostragem muito curta. O Cruzeiro o contrata por perceber potencial, que ele claramente tem para ser um zagueiro muito bom.

E fica a lição muito clara para o Alvinegro: investir na base, olhar para dentro, preparar e acreditar nos jovens valores que são revelados no clube, é o caminho para se ter retorno esportivo e financeiro sem comprometer o orçamento.

Jonathan é um exemplo claro disso.