Ceará monitora possível venda de Arthur Cabral no exterior; confira quanto clube pode ganhar

A diretoria do Ceará monitora a situação do atacante Arthur Cabral no Benfica, de Portugal. Revelado na base alvinegra, o atleta de 26 anos recebeu sondagens do mercado do exterior e pode ser negociado pelo time português, em operação que garante mais receita aos cofres cearenses.

Segundo o portal GOAL, o Benfica já recusou uma proposta próxima de € 20 milhões (cerca de R$ 120 milhões) do Neom SC, da Arábia Saudita. A imprensa portuguesa também noticiou uma investida do Fenerbahce, da Turquia, que foi rejeitada com formato de empréstimo e opção de compra.

Assim, o clube cearense acompanha de longe. Arthur chegou aos ‘encarnados’ em 2023 após ser comprado junto da Fiorentina-ITA por € 20 milhões. No período, disputou 43 jogos, com 11 gols e três assistências. Sem se estabelecer como titular, desperta o interesse de outras equipes no mercado e tem contrato até 2028.

Quanto o Ceará ganha com a venda de Arthur Cabral?

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM

O Ceará é detentor de 2,6% do total de qualquer negociação de venda do atacante Arthur Cabral. O percentual é oferecido devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores com índice que pode chegar até 5%. Esse montante é fixo e obrigatório na operação: quando o Benfica-POR o comprou, por exemplo, a equipe ganhou R$ 2,7 milhões.

O processo o consolida como um caso de sucesso do investimento nas categorias de base. Mesmo fora de Porangabuçu, segue rendendo receita aos cofres alvinegros. Com todas as operações recentes (Palmeiras, Basel-SUI, Fiorentina-ITA e Benfica-POR), o Vovô já ganhou R$ 12,9 milhões. O clube também recebeu cerca de R$ 6 milhões após imbróglio jurídico com o Palmeiras.

RECEITAS DO CEARÁ COM ARTHUR CABRAL

2018 - Venda ao Palmeiras: R$ 5,5 mi (repassou R$ 2 milhões aos empresários).

2020 - Venda ao Basel-SUI: R$ 13,3 mi (repassou 30% ao Taboão da Serra-SP).

2023 - Venda ao Fiorentina-ITA: valor inferior a R$ 6,8 mi (recebeu repasse do Palmeiras).

2023 - Venda ao Benfica-POR: R$ 2,7 milhões pelo direito de clube formador.

Mecanismo de solidariedade: 2,6% de cada venda envolvendo o atacante.