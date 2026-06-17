Ceará sofreu transfer ban por dívida de Lucas Rian? Entenda notificação da Fifa

O nome do Ceará Sporting Club apareceu, na manhã desta quarta-feira (17), na relação internacional da Fifa de times que sofreram um transfer ban, que é uma proibição de registro de novos jogadores. Apesar disso, por meio de nota oficial, a diretoria informou que a situação foi um erro da entidade.

De forma objetiva, a medida não impede as equipes de contratar, mas impede a utilização dos atletas, o que inibe a chegada de reforços. A punição é comum em contextos de dívidas no futebol que não foram honradas após tratativas para a renegociação. E esse seria o contexto desse erro.

No comunicado, o Vovô informou que possui um acordo com o Matsumoto, do Japão, sobre os pagamentos finais devidos da compra do atacante Lucas Rian. As conversas, no entanto, não entraram, de forma errônea, nos autos da comissão disciplinar da Fifa, que então aplicou a sanção.

Deste modo, tanto a gestão do Matsumoto como o departamento jurídico do Ceará estão em contato com a Fifa para a retirada da punição. O valor restante do pagamento não foi informado pela equipe.

Quanto custou Lucas Rian?

Lucas Rian foi adquirido pelo Ceará em janeiro de 2025 por US$ 200 mil (R$ 1,2 milhão na época), com um contrato válido até o fim de 2026. Apesar disso, rescindiu contrato com o atleta em março deste ano.

Com a camisa alvinegra, foram apenas 20 partidas, com um único gol, em 2024, quando chegou em Porangabuçu por empréstimo junto ao time japonês depois de atuar no Confiança-SE.