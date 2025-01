Ceará compra Lucas Rian, mas empresta atacante ao São Bernardo-SP; veja valor

O Ceará anunciou, nesta quinta-feira (16), a compra do atacante Lucas Rian junto ao Matsumoto Yamaga, do Japão. O atleta de 24 anos defendeu o Vovô por empréstimo durante a Série B de 2024 e assinou até o fim de 2026, com opção de extensão por mais uma temporada. O clube investiu US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) na operação.

Apesar do movimento de mercado, o destino do atleta não será o Vovô na atual temporada. O clube o emprestou ao São Bernardo/SP. Com a camisa alvinegra, Lucas Rian soma 20 partidas, com um gol e duas assistências pela 2ª divisão nacional.

Revelado pelo Atlético Gloriense/SE, o atacante acumula passagens também por Lagarto-SE e Confiança-SE. Para a posição, o técnico Léo Condé conta com seis opções no elenco: Aylon, Bruno Tubarão, Galeano, Pedro Henrique, Fernandinho e João Victor, da base.

