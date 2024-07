Ceará anuncia contratação do atacante Lucas Rian; veja detalhes

O Ceará anunciou oficialmente a contratação do atacante Lucas Rian, no início da tarde desta terça-feira (16). O atleta de 24 anos é o primeiro reforço anunciado pelo Vovô na atual janela de transferências, iniciada na última quarta-feira (10).

Lucas Rian foi emprestado ao Ceará pelo Matsumoto Yamaga, do Japão, válido até o final da temporada 2024. No início da temporada, o jogador estava vestindo a camisa do Confiança, onde se destacou com seis gols em 20 jogos.

FICHA TÉCNICA

Nome: Lucas Rian Santos Oliveira

Posição: Atacante

Nascimento: Ilha das Flores/SE

Idade: 03/06/2000 (24 anos)

Clubes: Atlético Gloriense/SE, Lagarto/SE, Matsumoto Yamaga/JAP, Confiança/SE e Ceará/CE.