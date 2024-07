Site da Fifa é atualizado e retira nome do Ceará da lista de transfer bans

O site da Federação Internacional de Futebol (Fifa) foi atualizado e retirou o nome do Ceará Sporting Club da lista de equipes que estavam proibidas de registrar novos jogadores por conta de transfer ban, punição imposta pela entidade..

O transfer ban do Ceará ainda constava no site da Fifa na manhã da última segunda-feira (15), mesmo após a atualização semanal do portal. O fato deixou torcedores do clube apreensivos nas redes sociais.

Legenda: Saulo Mineiro com a camisa do Ceará Foto: Kid Junior/SVM

A Fifa, no entanto, já havia declarado o Ceará livre para registrar jogadores mesmo antes do site ser atualizado, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste. Com a janela de transferências aberta desde a última quarta (10), o Vovô está livre para anunciar reforços.

O primeiro deles deve ser o atacante Lucas Rian, que já treina em Porangabuçu, mas aguarda a finalização de trâmites burocráticos (a documentação do atleta vem do Japão, onde atuava), para ser oficialmente anunciado e registrado como jogador do Ceará.