Ceará define meta de pontuação até o fim do 1º turno da Série B; confira jogos

O Ceará atravessa um momento de instabilidade na Série B de 2024. Na 13ª posição, com 19 pontos, o time cearense tem três à frente da zona de rebaixamento e cinco atrás do G-4. Assim, caminha para a reta final do 1º turno com uma sequência difícil e já traçou uma meta de pontuação com o técnico Léo Condé: chegar no returno com 27 ou 28 pontos.

"Até o fim do 1º turno, temos dois jogos em casa, onde é fundamental fazer o resultado positivo, e dois jogos longe que a gente precisa pontuar. Acredito que, se a gente virar o turno com 27 ou 28 pontos, a gente tem tudo para brigar realmente no 2º turno em busca de uma possível classificação para a 1ª divisão". Léo Condé Técnico do Ceará

Pelo cálculo, a equipe deve somar pelo menos 8 dos 12 pontos em disputa, ou seja, ganhar dois jogos e empatar dois no período.

Os próximos compromissos são: Avaí (F), Botafogo-SP (C), América-MG (F) e Guarani (C). Dois adversários que disputam a entrada no G-4 e outros dois que lutam contra a zona de rebaixamento.

Deste modo, a sequência ganha um peso extra e pode indicar pressão ao começo do trabalho do técnico Léo Condé, que tem duas derrotas desde a chegada em Porangabuçu, perdendo para Santos e Paysandu. Uma reação é fundamental no principal compromisso da temporada. Além de mudar de comando, o Vovô deve qualificar o elenco se desejar mesmo briga pelo acesso.

Jogos do Ceará até o fim do 1º turno da Série B

19.07 (sexta) | Avaí x Ceará - 19h, na Ressacada

25.07 (quinta) | Ceará x Botafogo-SP, às 21h30, na Arena Castelão

28.07 (domingo) | América-MG x Ceará, às 18h30, na Independência

06.08 (terça) | Ceará x Guarani, às 21h, na Arena Castelão