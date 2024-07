Nova derrota mostra ao Ceará que apenas mudar o treinador não é suficiente: é preciso de reforços

O Ceará perdeu para Santos e Paysandu após demitir Vagner Mancini e contratar Léo Condé. O recado é apenas um: apenas a mudança de treinador não é suficiente para a arrancada na Série B de 2024. Sem reforços, o time terá dificuldade para entrar na briga pelo G-4 e sonhar com o acesso.

A competição é marcada pelo equilíbrio, inclusive no quesito técnico. Nenhuma equipe consegue “sobrar” em uma campanha extremamente consistente, o que permite uma grande variação entre os primeiros colocados. Assim, a disputa é também sobre quem consegue preencher as limitações.

A janela de transferência aberta na última quarta-feira (10) tem essa missão. O Paysandu venceu o Ceará por 2 a 1 com a estreia do meia equatoriano Cazares em campo - autor de uma assistência. Léo Condé, por outro lado, não teve ninguém oficializado - o clube acertou com o atacante Lucas Rian e não anunciou.

Legenda: Léo Condé ainda não venceu sob o comando do Ceará na Série B de 2024 Foto: Kid Júnior / SVM

O saldo do período é de quatro saídas. No último revés, encerrou com uma mudança a fazer, com duas executadas apenas aos 42 minutos do 2º tempo, quando sofreu o gol de Val. O ponto não é sobre demorar para mexer, mas segurar substituições por não acreditar que o banco surte o efeito.

A única resposta possível deve partir da diretoria, com mais agilidade no processo de contratação. A queda de rendimento tem reflexo imediato na tabela de classificação, por exemplo, com a equipe já caindo para a 13ª posição, estagnada em 19 pontos, até com a chance de perder mais colocações.

É fato: foi uma equipe mais organizada sob o comando de Léo Condé no 2º jogo, teve mais volume que o Paysandu no 2º tempo, mas não dá pra se contentar apenas com uma leve evolução, a Série B não oferece esse tempo. Por isso, as contratações, nesse momento, são a única alternativa para reagir.