Paysandu x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de reabilitação na Série B, o Ceará encara o Paysandu, nesta sexta-feira (12), às 21h30, em confronto válido pela 15ª rodada da Série B. No estádio da Curuzu, em Belém do Pará, as equipes querem retomar o caminho das vitórias para diferentes situações, enquanto o Vovô quer se aproximar do primeiro pelotão e o Papão afastar da zona de rebaixamento.

Em sua estreia no comando alvinegro, Léo Condé conheceu sua primeira derrota para o Santos, por 1 a 0, na Arena Castelão. O Vozão inicia a 15ª rodada com 19 pontos em 14 partidas na segundona, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Para o confronto, o novo comandante teve uma semana para conhecer o elenco e colocar suas ideias para os jogadores.

O Papão da Curuzu ficou no empate em 1 a 1 contra o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O atacante Nícolas, ex-Ceará, foi quem marcou na partida depois de jejum de oito jogos sem gols na Série B. O time bicolor, que vem de duas vitórias e três empates no recorte das últimas cinco partidas, não terá à beira do gramado o técnico Hélio dos Anjos, que cumpre suspensão.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e Sportv, além da rádio Verdinha FM 92,5 e do YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

EQUILÍBRIO NO VOVÔ

Enquanto detém o segundo ataque mais eficaz da Série B, com 20 gols marcados, o Ceará amarga a terceira pior defesa da competição, tendo sua meta vazada em 18 oportunidades. Na partida de estreia, o técnico do Vovô deixou claro que fez poucas mexidas em relação ao time que havia jogado contra o Ituano, quando foi comandado por Anderson Batatais.

Após a partida diante do Santos, Léo Condé lamentou a derrota, mas considerou a importância da semana com cinco treinos, para fazer ajustes, até o confronto pela 15ª rodada. De olho nos dois próximos confrontos que serão fora de casa, o comandante alvinegro destacou as diferenças de clima e os aspectos que o Vozão vai enfrentar contra Paysandu e Avaí.

“São jogos com características diferentes, em Belém, é um campo mais pesado, um jogo mais brigado. No Sul, a bola fica mais rápida, normalmente nessa época do ano, a temperatura é baixa. Cabe a nós, ao longo da semana, fazer as avaliações daquilo que erramos no aspecto defensivo e ofensivo e estudar o adversário”, avaliou o treinador, avaliou Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

Contra o Papão, nesta sexta-feira, o Ceará encara a pressão da Curuzu, estádio mais acanhado, que tem capacidade para 16 mil torcedores e tem expectativa de casa cheia. Apesar disso, Condé tem a missão de “fechar a torneira” na defesa e dar mais alternativas ofensivas ao time alvinegro.

Para o confronto, Condé relacionou 22 jogadores. As novidades ficam por conta do zagueiro Gabriel Lacerda e do meia Léo Rafael, que voltaram de empréstimo. Richardson, Recalde e Barceló são outros que retornam de lesão e voltam a ser opções. Por outro lado, o Vovô tem as ausências de David Ricardo, que sofreu concussão diante do Santos, e Lourenço, que cumpre suspensão automática.

SEGUNDO MELHOR ATAQUE

Com 20 gols marcados, o Ceará ocupa ainda o posto entre os ataques mais eficientes da competição. Ao longo de 14 partidas até aqui, o time alvinegro não fez gol em apenas quatro oportunidades, diante de Operário, Brusque, Sport e Santos. Em sua estreia no comando do Vozão, Léo Condé fez elogios a Erick Pulga, pela sua eficiência, e Saulo Mineiro, pela explosão e força física.

Para o confronto diante do time paraense, o Ceará pode ter o retorno de um dos seus artilheiros: Facundo Barceló. Ao lado de Saulo Mineiro, o atacante uruguaio tem quatro gols marcados e puxa a lista de mais tentos marcados até aqui apenas na segundona. O camisa 31 não atua desde 11ª rodada, quando se lesionou e ficou de fora nas quatro últimas partidas.

Apesar de ser o artilheiro do time na temporada com 11 gols marcados, Erick Pulga só balançou as redes na Série em apenas duas oportunidades. A última vez que o atleta marcou foi pela 9ª rodada, na derrota por 3 a 2 para o Vila Nova, fora de casa.

COMO CHEGA O PAPÃO?

Depois de conseguir o acesso da Série C para a segundona, o time bicolor faz um campeonato de recuperação e quer se afastar da zona de rebaixamento. O Paysandu retomou o caminho dos trilhos da competição e vem numa sequência de cinco jogos sem derrota, com três empates e duas vitórias, fora de casa, em cima de Ituano e Chapecoense.

Hélio dos Anjos completou, recentemente, um ano à frente do time paraense. Além do acesso na temporada passada, o comandante, de 66 anos, tem dois títulos recentes: Paraense (invicto) e Copa Verde. No último troféu levantado, inclusive, a equipe aplicou duas goleadas no Vila Nova que ficou 10 a 0 no agregado. No entanto, devido a "dupla suspensão" do técnico, quem comanda o time à beira do gramado é o seu filho e auxiliar, Guilherme dos Anjos.

Palco do confronto, o estádio Leônidas Sodré de Castro, conhecido por "Curuzu" tem capacidade para pouco mais de 16 mil torcedores. Ao estilo "caldeirão" é lá onde o Paysandu manda seus jogos nesta Série B. Apesar de ainda não ter perdido quando atuou em casa na segundona, o Papão somou apenas 8 pontos de 18 disputados, com uma vitórias e cinco empates até aqui. O desempenho do time em Belém deixa o aproveitamento na casa dos 44,4%.

A artilharia do Bicho Papão na temporada é puxada por Nícolas, ex-Ceará, que tem 19 gols marcados, seguido por Esli García, que tem 9. Quando o recorte é apenas da segundona, o atacante venezuelano fica à frente por ter feito cinco na Série B contra dois do camisa 9 que passou por Porangabuçu.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Quintana (Carlão) e Kelvin; João Vieira, Leandro Vilela e Juninho; Esli Garcia, Nicolas e Jean Dias. Técnico: Guilherme dos Anjos.

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Jean Irmer, De Lucca e Lucas Mugni; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | PAYSANDU X CEARÁ

Local: Estádio da Curuzu, em Belém-PA

Data: 12/07/24 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistente 1: Fernanda Kruger (MT)

Assistente 2: Bruno César Chaves Vieira (PE)

Quarto árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Árbitro de vídeo (VAR): Philip Georg Bennett (RJ)