Ceará rescinde contrato de Pedro Henrique após período de afastamento

O Ceará anunciou, nesta quarta-feira (17), a rescisão contratual, em comum acordo, com o atacante Pedro Henrique. O jogador estava afastado dos planos da comissão técnica e não atuava desde o dia 9 de maio, quando participou da derrota para o Atlético-GO, na Arena Castelão, pela Série B.

Após aquela partida, PH chegou a ser relacionado para o confronto contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, mas deixou de aparecer entre os convocados. A decisão pelo afastamento foi tomada pela comissão técnica comandada por Mozart.

Contratado na temporada passada, o camisa 7 chegou ao Vozão para ser uma das referências do elenco pela experiência acumulada no futebol internacional. O atacante teve participação importante em boa parte da Série A 2025, assumindo papel de liderança dentro do grupo, mas, assim como a equipe, apresentou queda de rendimento.

Com a camisa alvinegra, Pedro Henrique disputou 60 partidas, marcou 10 gols e contribuiu com seis assistências. A saída também representa um alívio na folha salarial do clube, já que ele estava entre os jogadores com os maiores vencimentos do elenco.