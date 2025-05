Samir Xaud será eleito por aclamação para presidência da CBF; veja como clubes e federações votaram

O médico roraimense Samir Xaud, de 41 anos, será eleito o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25). Candidato único no pleito, ele será aclamado presidente e ocupará o cargo que até então era de Ednaldo Rodrigues. O pleito está marcado para domingo (25) a partir das 10h30.

Ceará e Fortaleza estão entre os clubes que apoiaram a candidatura de Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), em vez da de Samir. A postura de ambos diante da candidatura única de Xaud, no entanto, foi diferente. O Fortaleza, em protesto, disse que não participará da eleição. O Ceará deve estar presente no pleito.

Legenda: O que pensam Marcelo Paz e João Paulo Silva sobre Samir Xaud, futuro presidente da CBF Foto: Fabiane de Paula/SVM e Reprodução/Redes sociais

Já a Federação Cearense de Futebol (FCF) é uma dentre as 25 federações estaduais que estão ao lado de Samir Xaud e que declararam apoio ao candidato, que será oficializado como o novo presidente da entidade máxima do futebol brasileiro.

Xaud obteve o apoio de 25 federações e de dez clubes, o que inviabilizou qualquer outra candidatura, conforme rege o estatuto da CBF. Os últimos dias foram de movimentações nos bastidores no que diz respeito a apoios e protestos sobre o novo presidente.

Legenda: Próximo presidente da CBF, Samir Xaud, e apoiadores no momento do registro da chapa na sede da CBF Foto: Foto: Divulgação/CBF

QUAIS CLUBES APOIAM SAMIR XAUD? QUAIS SÃO CONTRA?

Dez clubes apoiam oficialmente Samir Xaud: Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco, da Série A, e Amazonas, CRB, Criciúma,, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda, da Série B. O Athletic, de Minas Gerais, permaneceu neutro no sentido de apoio.

Um grupo de oito times, que inicialmente manifestaram apoio a Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), não apoiam Samir, mas devem participar da votação: Atlético-MG, Avaí, Bahia, Bragantino, Ceará, Ferroviária, Vila Nova e Vitória.

Já América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário-PR, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport não votarão em sinal de protesto.

QUAIS FEDERAÇÕES APOIAM SAMIR XAUD? QUAIS SÃO CONTRA?

Quase todas as federações estaduais de futebol apoiam Samir Xaud como novo presidente da CBF. Apenas duas não declararam apoio ao médico: a de São Paulo (presidida por Reinaldo Bastos, que desejava ser candidato) e a de Mato Grosso.

Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins estão ao lado de Xaud.

OPINIÕES DE CEARÁ E FORTALEZA SOBRE SAMIR

Do lado do Fortaleza, Marcelo Paz foi mais contundente em criticar a forma como o processo eleitoral está sendo conduzido. O clube chegou a se posicionar oficialmente e declarar apoio à candidatura de Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Por falta de apoio de mais federações, a chapa não foi registrada.

É um momento que a gente vê com muita atenção, mas também com tristeza. Um processo eleitoral, ao meu ver, muito rápido, sem tempo para discussão, [...] em uma semana, sem ter tempo de discussão de se achar um nome. Isso não é legal, não é bom. E os clubes ficaram muito fora desse processo. Respeitamos a outra candidatura, com todo respeito ao Samir, um jovem que busca o seu espaço, mas optamos pelo Reinaldo. Mas a discussão poderia ser mais ampla, quem sabe até ter um candidato único, mas com uma discussão ampla, com os clubes participando. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Paz reclamou que o futebol brasileiro tem sido decidido por “quem está no escritório e nunca pisou em um campo”, e não por dirigentes e pessoas que estão no dia a dia do esporte, como os ex-jogadores. Nas palavras do CEO, essa realidade está errada e os clubes não podem aceitar isso.

“A discussão tem que ser mais ampla, pelo bem do produto futebol brasileiro. Por que que isso está sendo decidido com tanta pressa? As instituições tem que ser respeitadas, valorizadas e participar desse processo de decisão do futebol brasileiro”, completou o CEO.

Do lado do Ceará, que também havia apoiado Reinaldo Bastos, João Paulo Silva foi mais contido nas palavras e preferiu destacar o desejo de que o novo presidente (que deve ser realmente Samir Xaud) tenha um olhar generoso para com as pautas dos times nordestinos, o que, nas palavras de João Paulo, era uma prática feita pelo ex-presidente, Ednaldo Rodrigues, afastado na última semana.

Os clubes fazem o espetáculo do futebol brasileiro. Uma seleção forte passa por uma confederação forte também. Espero que, assim como Ednaldo teve com os times do Nordeste, o próximo presidente tenha um olhar generoso aos pleitos principalmente dos clubes nordestinos. João Paulo Silva Presidente do Ceará

“Tenho certeza que o presidente Mauro Carmélio, que sempre teve voz ativa na CBF, também vai estar bem presente nessa busca por melhorias. Esperamos e trabalharemos juntos por melhorias no futebol brasileiro”, completou o presidente alvinegro.

POLÊMICAS E NOVA ELEIÇÃO NA CBF

Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF após decisão da Justiça, que investiga possíveis irregularidades na sua reeleição. Ele chegou a cogitar pedir um recurso para voltar ao cargo, mas recuou e desejou sucesso ao novo presidente.

Legenda: Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Fernando Sarney, vice-presidente mais velho da entidade, foi nomeado interventor e convocou eleições para este domingo. A celeridade do processo gerou algumas críticas de clubes, que desejavam mais tempo para diálogo na busca por um nome de consenso.

O nome de Samir Xaud é avaliado como pouco expressivo no cenário nacional, por atuar na Federação Roraimense de Futebol, que não tem nenhum representante nas principais divisões. Ele havia sido eleito para assumir como presidente da federação em 2027.