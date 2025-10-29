Árbitro assumiu erro crucial na derrota do Ceará para o Fluminense, diz Richardson

O gol do Fluminense na vitória sobre o Ceará por 1 a 0 nasceu de uma falta inexistente marcada pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. O paulista assumiu o erro no intervalo do jogo, segundo o volante Richardson.

Em entrevista ao fim da partida, o camisa 26 do Vovô relatou o ocorrido:

Acabou o primeiro tempo, eu estava no banco de reservas, fui lá falar com ele (o árbitro). E ele achou que eu estava cobrando de forma mal-educada. Ele acabou mandando eu sair, mas assumiu que errou. A gente está aqui, a gente coloca o nosso trabalho em xeque. Toda a nossa preparação vai por água abaixo por um erro de arbitragem. Ele assumiu que errou, eles podem errar. A arbitragem é um ser humano, eles podem errar. Mas a cada jogo continuam errando e nada é providenciado, a gente não tem uma saída Richardson Volante do Ceará

O volante enfatizou que o erro do árbitro decidiu a partida, mas não tirou a responsabilidade do elenco alvinegro pela atuação no jogo inteiro. Richardson reconheceu um jogo abaixo do Vovô e reforçou que será necessário vencer o mesmo Fluminense no Castelão no domingo (2).

“A gente não pode também jogar toda a culpa na arbitragem, temos que assumir que fizemos um jogo um pouco abaixo. Erramos o que a gente não está acostumado a errar, mas o erro dele determinou o resultado do jogo. Então a gente tem que cobrar assim por uma arbitragem melhor. Mas agora é tentar esquecer, tentar resolver esse resultado que a gente joga contra eles novamente em casa. E a gente precisa fazer pontos”, disse.