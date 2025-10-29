Diário do Nordeste
Ceará repete maior período de jejum na Série A de 2025, mas com desempenho abaixo

Alvinegro fica novamente sem ganhar por quatro partidas, porém faturou apenas um ponto

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:32)
Jogada
Legenda: Ceará perdeu três partidas de forma consecutiva pela segunda vez na Série A
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Com a derrota para o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29), o Ceará repete seu pior jejum na Série A de 2025, estando há quatro jogos sem vencer. Desta vez, porém, a sequência é mais prejudicial, já que o Vovô faturou apenas 1 ponto de 12 disputados no recorte.

Quando passou quatro jogos sem vitória anteriormente, entre as rodadas 21 e 24 do campeonato, o Ceará havia empatado três e perdido apenas uma, ficando com 3 pontos dentre 12. Agora o Alvinegro fez o inverso, empatando uma e acumulando três derrotas seguidas, diminuindo ainda mais o aproveitamento.

Quanto a derrotas consecutivas na Série A, o Vovô também repetiu o pior desempenho dele nesta edição do certame. Entre as rodadas 14 e 16, o time comandado por Léo Condé perdeu para Corinthians, Internacional e Mirassol. Curiosamente, nos dois momentos o Ceará não conseguiu marcar nenhum gol na sequência de resultados negativos, mas sofreu quatro em ambos.

A derrota para o Fluminense no Maracanã não fez o Alvinegro perder posição na classificação, tampouco diminuir a pontuação para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Vitória, com quatro pontos a menos que a equipe cearense, mas a sequência ruim na reta final da Série A causa preocupação.

A tentativa de voltar a vencer e encerrar o jejum será diante do mesmo Fluminense, domingo (2), no Castelão. Depois disso, o Ceará terá o Clássico-Rei pela frente, dia 6 de novembro (quinta-feira).

 
