Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Clássico-Rei do returno da Série A tem data confirmada em novo desdobramento de tabela

CBF confirmou as datas e horários dos jogos entre as rodadas 28 e 33 do Brasileirão

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:41)
Jogada
Legenda: Clássico-Rei será numa noite de quinta-feira
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O último Clássico-Rei de 2025 vai ocorrer no dia 6 de novembro. A data foi confirmada pela CBF, que divulgou o desdobramento de mais seis rodadas da Série A do Brasileiro. Vovô e Leão vão se enfrentar às 20 horas de uma quinta-feira, no Castelão.

A partida terá mando de campo do Ceará e será válida pela 32ª rodada da competição. Além do Clássico-Rei, outros duelos de Ceará e Fortaleza tiveram seus horários e datas confirmados. Confira abaixo a sequência de partidas dos representantes cearenses na Série A entre as rodadas 28 e 33:

28ª Rodada

15/10 - Sport-PE x Ceará - 20h/Ilha do Retiro

15/10 - Fortaleza x Vasco - 21h30/Castelão

29ª Rodada

18/10 - Cruzeiro x Fortaleza - 21h/Mineirão

19/10 - Ceará x Botafogo - 16h/Castelão

30ª Rodada

25/10 - Atlético/MG x Ceará - 16h/Arena MRV[

25/10 - Fortaleza x Flamengo - 19h30/Castelão

31ª Rodada

02/11 - Ceará x Fluminense - 16h/Castelão

03/11 - Santos x Fortaleza - 20h/Vila Belmiro

32ª Rodada

06/11 - Ceará x Fortaleza - 20h/Castelão

33ª Rodada

09/11 - Corinthians x Ceará - 16h/Neo Química Arena

09/11 - Fortaleza x Grêmio - 20h30/Castelão

 

Assuntos Relacionados
Ceará e Fortaleza pela Série A

Jogada

Clássico-Rei do returno da Série A tem data confirmada em novo desdobramento de tabela

CBF confirmou as datas e horários dos jogos entre as rodadas 28 e 33 do Brasileirão

Brenno Rebouças Há 24 minutos
Foto de Fortaleza x Sport 2022 na final da Copa do Nordeste

Jogada

Último jogo entre Fortaleza e Sport no Castelão marcou título do Nordeste, polêmicas e apagão

Partida aconteceu em 2022 e Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste na época

Ian Laurindo* 26 de Setembro de 2025
Dr. Joaquim Garcia em ação pelo Ceará

Jogada

Médico do Ceará, Dr. Joaquim Garcia é convocado para Seleção Brasileira de Beach Soccer

O time canarinho participa da Liga Evolución, organizada pela Conmebol

Redação 26 de Setembro de 2025
Foto da Seleção Brasileira

Jogada

Copa do Mundo Sub-20: veja fórmula de disputa, grupos, calendário e jogos do Brasil

Esta será a 24ª edição e acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile

Samir de Carvalho* 26 de Setembro de 2025
NFL no Brasil: Rio de Janeiro é confirmada como sede do jogo em 2026

Jogada

NFL no Brasil: Rio de Janeiro é confirmado como sede do jogo em 2026

Este será o terceiro jogo da NFL em solo brasileiro sendo disputados em São Paulo

Daniel Farias 26 de Setembro de 2025
jogadoras

Jogada

Elas na Jogada #113: Carol Conrado e Vitória Lima, atletas do vôlei de praia

Confira o episódio desta semana

Redação 26 de Setembro de 2025