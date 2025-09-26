Clássico-Rei do returno da Série A tem data confirmada em novo desdobramento de tabela
CBF confirmou as datas e horários dos jogos entre as rodadas 28 e 33 do Brasileirão
O último Clássico-Rei de 2025 vai ocorrer no dia 6 de novembro. A data foi confirmada pela CBF, que divulgou o desdobramento de mais seis rodadas da Série A do Brasileiro. Vovô e Leão vão se enfrentar às 20 horas de uma quinta-feira, no Castelão.
A partida terá mando de campo do Ceará e será válida pela 32ª rodada da competição. Além do Clássico-Rei, outros duelos de Ceará e Fortaleza tiveram seus horários e datas confirmados. Confira abaixo a sequência de partidas dos representantes cearenses na Série A entre as rodadas 28 e 33:
28ª Rodada
15/10 - Sport-PE x Ceará - 20h/Ilha do Retiro
15/10 - Fortaleza x Vasco - 21h30/Castelão
29ª Rodada
18/10 - Cruzeiro x Fortaleza - 21h/Mineirão
19/10 - Ceará x Botafogo - 16h/Castelão
30ª Rodada
25/10 - Atlético/MG x Ceará - 16h/Arena MRV[
25/10 - Fortaleza x Flamengo - 19h30/Castelão
31ª Rodada
02/11 - Ceará x Fluminense - 16h/Castelão
03/11 - Santos x Fortaleza - 20h/Vila Belmiro
32ª Rodada
06/11 - Ceará x Fortaleza - 20h/Castelão
33ª Rodada
09/11 - Corinthians x Ceará - 16h/Neo Química Arena
09/11 - Fortaleza x Grêmio - 20h30/Castelão