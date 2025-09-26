Clássico-Rei do returno da Série A tem data confirmada em novo desdobramento de tabela

O último Clássico-Rei de 2025 vai ocorrer no dia 6 de novembro. A data foi confirmada pela CBF, que divulgou o desdobramento de mais seis rodadas da Série A do Brasileiro. Vovô e Leão vão se enfrentar às 20 horas de uma quinta-feira, no Castelão.

A partida terá mando de campo do Ceará e será válida pela 32ª rodada da competição. Além do Clássico-Rei, outros duelos de Ceará e Fortaleza tiveram seus horários e datas confirmados. Confira abaixo a sequência de partidas dos representantes cearenses na Série A entre as rodadas 28 e 33:

28ª Rodada

15/10 - Sport-PE x Ceará - 20h/Ilha do Retiro

15/10 - Fortaleza x Vasco - 21h30/Castelão

29ª Rodada

18/10 - Cruzeiro x Fortaleza - 21h/Mineirão

19/10 - Ceará x Botafogo - 16h/Castelão

30ª Rodada

25/10 - Atlético/MG x Ceará - 16h/Arena MRV[

25/10 - Fortaleza x Flamengo - 19h30/Castelão

31ª Rodada

02/11 - Ceará x Fluminense - 16h/Castelão

03/11 - Santos x Fortaleza - 20h/Vila Belmiro

32ª Rodada

06/11 - Ceará x Fortaleza - 20h/Castelão

33ª Rodada

09/11 - Corinthians x Ceará - 16h/Neo Química Arena

09/11 - Fortaleza x Grêmio - 20h30/Castelão