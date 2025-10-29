Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fluminense x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As equipes entram em campo, no Maracanã, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará tem nove duelos finais na reta final do Campeonato Brasileiro
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta (29), às 19h, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão. Com o “sinal de alerta” ligado, o Vozão quer se distanciar da luta contra o rebaixamento e, para isso, duela contra o tricolor que está na primeira página da tabela da competição. O confronto acontece no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Ceará chega para o confronto com uma sequência de três jogos sem vitória, com duas derrotas e um empate neste recorte recente. Na última rodada, a equipe alvinegra perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, fora de casa, e caiu para a 14ª posição com 35 pontos. O time de Léo Condé tem quatro pontos a mais que o Vitória, primeira equipe dentro do Z-4. 

Do outro lado, o Fluminense bateu o Internacional por 1 a 0, dentro de casa, na última partida da Série A. Na disputa por uma vaga na Libertadores do ano que vem, a equipe de Luis Zubeldía vem de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco duelos. O rendimento do Tricolor das Laranjeiras melhorou com a chegada do técnico argentino e, agora, ocupa a 7ª colocação com 44 pontos somados até aqui.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também destacam o duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO E O “SINAL DE ALERTA”

A quatro pontos da zona de rebaixamento, Ceará quer se desgarrar da segunda página da tabela de classificação. Para o duelo, o comandante alvinegro não terá novamente Marcos Victor e Dieguinho pelo quarto jogo consecutivo. O zagueiro trata lesão no calcanhar, enquanto o volante se recuperou de dores na panturrilha, mas agora sofre com lombalgia e também fica de fora.

Apesar das baixas, Condé terá dois retornos: Lourenço e Pedro Henrique. Os atletas cumpriram suspensão diante do Atlético-MG e voltam a ser opções no meio-campo e ataque alvinegro. Inclusive, o primeiro deve retornar ao time titular ao lado de Zanocelo e Vina contra o Tricolor das Laranjeiras.

Destaque no último jogo em Belo Horizonte e ex-atleta do Fluminense, Vina deve iniciar novamente a partida no time alvinegro. O meia-atacante destacou o duelo contra os cariocas no Maracanã. 

“A gente sabe que primeiro a gente vai enfrentar eles lá, como eu falei, um jogo difícil no Maracanã, com o apoio do torcedor. Eles venceram a última partida. Tenho certeza que o torcedor deles vai comparecer. Eles têm os objetivos deles a serem traçados e a gente sabe disso. Mas então é ir lá fazer um grande jogo para eu tenho certeza, a gente fazendo um grande jogo lá no jogo da volta, vamos dizer assim, final de semana, eu tenho certeza que nosso torcedor vai mais uma vez comparecer, nos apoiar", projetou o camisa 29 do Vozão.
Vina
Meia-atacante do Ceará

Com oito gols marcados, Pedro Raul é o artilheiro do Vozão na Série A, seguido por Galeano, com cinco, e Pedro Henrique, que balançou as redes em três oportunidades. Ao longo de toda temporada, o camisa 9, que veio por empréstimo junto ao Corinthians, soma 14 gols. 

Na reta final do Brasileirão, o Vozão tem nove duelos decisivos, cinco em casa e outros quatro como visitante. Na busca para garantir a permanência, o Ceará ainda encara Fluminense (domingo), Fortaleza, Internacional, Cruzeiro e Palmeiras como mandante. Nos confrontos longe da capital cearense, além do time do Tricolor das Laranjeiras nesta noite, a equipe alvinegra ainda encara Corinthians, Mirassol e Flamengo.

FLUMINENSE DE OLHO NA LIBERTA

O Fluminense tem um retorno certo no time titular e três dúvidas para o duelo desta noite. O zagueiro Juan Freytes cumpriu suspensão na última rodada e deve entrar em campo contra o Ceará. A expectativa fica por conta dos meio-campistas Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso, que estavam lesionados.

Um ponto positivo do Fluzão na temporada tem sido atuar como mandante na Série A. O Tricolor tem o sexto melhor aproveitamento (73,8%) quando atua no Maracanã, com 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 14 partidas realizadas até aqui. Dentro de casa, a equipe só foi superada por Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, dia 13 de setembro.

O Tricolor tem o 8º melhor ataque do Brasileirão, com 36 gols marcados. A artilharia do time na competição é puxada por German Cano, que tem seis bolas na rede, seguido por Kervin Serna e Samuel Xavier (ex-Ceará), que tem quatro gols feitos. A sequência tem ainda Hércules que deixou sua marca três vezes na primeira divisão. 

Com 44 pontos somados em 29 partidas até aqui, o Fluminense tem três a menos que o Botafogo, que fecha o G-6 do Brasileirão no momento. De olho em uma vaga na Libertadores, o time de Luis Zubeldía tem dois caminhos, uma pela classificação na Série A e outra possibilidade é a Copa do Brasil, já que encara o Vasco pela semifinal do torneio.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Germán Cano. Técnico: Luis Zubeldía.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | FLUMINENSE X CEARÁ

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Data: 29/10/25 (quarta-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Árbitro Assistente 1: Daniel Paulo Zioli (SP)

Árbitro Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

 
