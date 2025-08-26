Diário do Nordeste
Fortaleza é o time que mais tomou cartões na Série A de 2025

Leão lidera a competição em cartões amarelos e vermelhos do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Ian Laurindo e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:50)
Jogada
Legenda: Tricolor lidera a competição em cartões amarelos e vermelhos do Campeonato Brasileiro
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Vice-lanterna da Série A com 15 pontos, o Fortaleza tem mais uma marca negativa: o Tricolor é o time da elite nacional com maior número de cartões. Ao todo, são 60 cartões amarelos até aqui e cinco cartões vermelhos, até a 21ª rodada da competição.

O Leão do Pici é o time que lidera a estatística tanto de amarelos quanto de vermelhos na competição. Os atletas expulsos foram Brenno, na partida contra o Internacional na 3ªrodada; Titi, no jogo contra Sport  na 6ªrodada; Marinho, contra o Vasco na nona rodada; Pedro Augusto, contra o Cruzeiro pela 10ª rodada; Gustavo Mancha, contra o Botafogo em confronto válido pela 19ª rodada.

O Fortaleza tem a segunda pior defesa da competição empatado com o Vitória, que também levou 32 gols. Apenas o Juventude supera a marca com 41 tentos sofridos. Em 19ª posição da tabela, com pressão por parte da torcida e na luta contra o rebaixamento, o elenco faz a pior campanha da história do Futebol Cearense na era dos pontos corridos da elite nacional.

O Tricolor do Pici volta a campo no domingo (31), quando visita o Internacional. As equipes se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio. 

* Sob supervisão de Crisneive Silveira

 

