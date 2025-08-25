Fortaleza faz pior campanha do futebol cearense na era dos pontos corridos

O Fortaleza registra atualmente a sua pior campanha na história dos pontos corridos da Série A do Brasileirão. Depois de 20 jogos disputados, o Tricolor do Pici soma apenas 15 pontos, amargando a vice-lanterna da elite do Campeonato Brasileiro.

Após 20 partidas, a campanha é pior que a de 2022, quando o Leão passou parte do campeonato na última colocação, mas conseguiu escapar do rebaixamento após campanha de recuperação no segundo turno. Naquele ano, o Leão tinha 18 pontos em 20 jogos.

Os números negativos de 2025 também ficam abaixo da campanha do Ceará em 2018, quando o Vovô somou 17 pontos nas 20 primeiras partidas da competição. Naquele ano, assim como o Fortaleza em 2022, o Ceará conseguiu escapar do rebaixamento.

PONTUAÇÕES DO FORTALEZA APÓS 20 JOGOS NA SÉRIE A

2003: 22 pontos

2005: 27 pontos

2006: 20 pontos

2019: 22 pontos

2020: 25 pontos

2021: 33 pontos

2022: 18 pontos

2023: 29 pontos

2024: 36 pontos

2025: 15 pontos

A pontuação do Fortaleza em 2025, após 20 partidas, chega a ser menor que a metade dos pontos conquistados pelo time no ano anterior, quando terminou a competição no G-4. Como exemplo disso, há exatamente um ano o Leão assumia a liderança da Série A.

No dia 25 de agosto de 2024 o Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelão, com gol de Yago Pikachu, em uma vitória que fez o Tricolor do Pici assumir, de forma isolada, a liderança da Série A do Brasileirão daquele ano, com 48 pontos em 24 jogos.

Para escapar do rebaixamento, o Fortaleza terá que fazer uma arrancada histórica. Com base na média histórica de 45 pontos para não cair, o Leão teria que fazer 30 pontos (o dobro do que tem atualmente) nas 18 partidas que lhe restam na competição.