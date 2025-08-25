Um ano depois de assumir liderança da Série A, Fortaleza agora amarga vice-lanterna

No dia 25 de agosto de 2024 o Fortaleza venceu o Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelão, com gol de Yago Pikachu, em uma vitória que fez o Tricolor do Pici assumir, de forma isolada, a liderança da Série A do Brasileirão daquele ano, com 48 pontos em 24 jogos.

Exatamente um ano depois, o Leão está em uma situação completamente oposta. No último domingo (24), foi derrotado na mesma Arena Castelão para o Mirassol e amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 pontos em 20 jogos.

Legenda: O Fortaleza fez mais uma partida ruim na Série A e foi derrotado para o Mirassol Foto: KID JUNIOR / SVM

Entre as duas datas, está um período muito turbulento na história recente do Fortaleza. A equipe não permaneceu na liderança em 2024, mas conseguiu terminar a Série A no G-4, confirmando vaga na Libertadores. Em 2025, porém, o desempenho não foi o mesmo.

A atual temporada tem sido de resultados negativos para o Leão. A equipe perdeu o Campeonato Cearense e foi eliminada da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora, concentra seus esforços em escapar do rebaixamento na Série A.