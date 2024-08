Fortaleza x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Rivais nas quartas de final da Copa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians se enfrentam antes pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão.

Em situações opostas na tabela de classificação, os dois times precisam dos três pontos para seguirem seus objetivos. O Leão do Pici, 2º colocado com 45 pontos, quer desbancar o Botafogo e assumir a ponta da tabela. Já o Timão, com 22 pontos na 17ª posição, busca deixar o Z-4 para trás nesta rodada.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida tem transmissão da TV Verdes Mares e Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana depois de bater o Rosário Central por 3x1 no meio de semana, a sequência invicta do Fortaleza aumentou. São 11 jogos sem perder na temporada e, como mandante, o período é ainda maior. O time de Vojvoda não sabe o que é perder em casa há 20 jogos e vem de nove vitórias seguidas em casa pela Série A.

Para o duelo contra o Corinthians, o zagueiro Titi está suspenso e é desfalque certo para o confronto. Já Marinho e Rossetto seguem no departamento médico e também são baixas. O meia Calebe, fora há dois meses em processo de fortalecimento muscular, é dúvida para este domingo.

Além disso, há expectativa de que Eros Mancuso, lateral argentino contratado nesta janela, possa ser relacionado pela primeira vez desde sua chegada.

COMO CHEGA O CORINTHIANS

No meio de semana, a equipe paulista perdeu para o Bragantino por 2x1 pela Copa Sul-Americana, mas nos pênaltis conseguiu a classificação dentro da Neo Química Arena. No Campeonato Brasileiro, no entanto, o Timão não vence há cinco rodadas com quatro empates e uma derrota.

Sem suspensos, o treinador Ramón Diaz espera poder voltar a contar com Yuri Alberto, Romero e Raniele, que não estiveram nem no banco na última partida, mas devem voltar a ser relacionados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan (Raniele), Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto (Igor Coronado). Treinador: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x ROSARIO CENTRAL

Data: 25/08/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)