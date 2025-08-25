Fortaleza sofre derrota com gol bizarro e fica mais perto do rebaixamento na Série A

Um gol bizarro definiu a derrota do Fortaleza para o Mirassol neste domingo (24) e ampliou a crise tricolor na Série A de 2025. Na Arena Castelão, o Leão apresentou velhos problemas e viu a esperança por um resultado positivo sumir logo aos 16 minutos, quando Edson Carioca balançou as redes em uma jogada “de racha”, um lance inadmissível, deixando o time mais próximo do rebaixamento.

A vulnerabilidade impede esse time de competir. Sob o comando de Renato Paiva, foram 15 gols sofridos em nove jogos, quase dois por partida. Sem muito esforço, o Mirassol abriu o placar cedo e ainda terminou melhor no confronto, parando em um milagre de Helton Leite.

Ao Fortaleza, o martírio de nada funcionar. E a cada jogo, a sensação é de que tudo foi tentado. A gestão já demitiu o técnico Juan Pablo Vojvoda, mandou as contratações badaladas embora (David Luiz, Pol Fernández e etc), contratou oito reforços na atual janela, afastou mais seis atletas e ainda apostou nos jovens do time, como Allanzinho, Gustavo Mancha e Lucca Prior.

A verdade é que nenhum movimento surtiu efeito. Paiva, por exemplo, tem apenas uma vitória. O final do filme parece definido, apesar de ser difícil acreditar que um projeto tão consistente e imponente se desintegrou assim. E a síntese da temporada esteve em Adam Bareiro.

Quando perdia por 1 a 0, o Fortaleza teve a chance do empate em pênalti sofrido por Allanzinho. O centroavante paraguaio, que custou aproximadamente R$ 9,6 milhões aos cofres leoninos e ainda não marcou nenhuma vez, foi para a cobrança, finalizou mal e ainda perdeu um rebote.

No 2º tempo, sem Sasha e com a ânsia de atacar a todo custo, se mostrou desorganizado e próximo de ser vazado. No fim, venceu o melhor, o mais eficiente, entrosado e agora no G-6.

A rodada da Série A até tentou ajudar

Os times do Z-4 e próximos que atuaram na 21ª rodada foram derrotas até o momento. Algo que poderia beneficiar o Fortaleza, se tivesse feito o dever de casa na Série A.

Os demais foram Vasco (perdeu para o Corinthians) e Juventude (superado pelo Botafogo). Nesta segunda-feira (25), o lanterna Sport encara o Palmeiras, às 19h, no Allianz Parque, enquanto o Vitória, que é o 17º colocado, tem pela frente o Flamengo, às 21h, no Maracanã.

Legenda: O Fortaleza está na vice-lanterna da Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

A tendência é que o último pelotão fique estacionado na tabela de classificação. O que não muda muito o tamanho do desafio do Fortaleza, que é o 19º, com 15 pontos, e mesmo que vença na próxima rodada, não ultrapassa nem o Juventude, 18º, devido ao número de vitórias.

A tarefa é conseguir 10 triunfos em 18 jogos para escapar do rebaixamento. No ano inteiro, o Leão venceu apenas 13 vezes. Já nas últimas 18 partidas, a equipe cearense venceu só uma. A bola rola no domingo (31), às 20h30, no Beira- Rio, diante do Inter.