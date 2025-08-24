Fortaleza x Mirassol: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza vai reencontrar o torcedor na Arena Castelão neste domingo (24), às 18h30, no duelo contra o Mirassol, válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O Leão do Pici é o vice-lanterna da competição, com 15 pontos. Já o Leão Caipira tem 29 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela.

Com uma temporada ruim, o Fortaleza vem da eliminação nas oitavas de final da Libertadores 2025. A equipe perdeu para o Vélez Sarsfield por 2 a 0, fora de casa, na Argentina. Pela Série A, o Laion perdeu para o Fluminense por 2 a 1, jogando também fora de casa, no Maracanã, na última rodada.

O Mirassol está há dois jogos sem vitórias, após perder por 2 a 1 para o Flamengo, fora de casa, no Maracanã, e empatar com o Cruzeiro por 1 a 1, em casa. Na Arena Castelão, a equipe tem 100% de aproveitamento, com duas vitórias, todas contra o Ceará: uma por 2 a 1, na Série B de 2024, outra por 2 a 0 no Brasileirão este ano. Será a primeira vez que a equipe paulista enfrentará o Tricolor de Aço no Castelão.

No primeiro e único duelo até aqui, na segunda rodada da competição, dia 6 de abril, a partida terminou empatada por 1 a 1.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

A semana foi conturbada no ambiente tricolor. Após a eliminação da Libertadores, a equipe do treinador Renato Paiva sofreu duras cobranças por parte da torcida, com manifestações no aeroporto após o desembarque da Argentina e idas ao Centro de Excelências Alcides Santos, no Pici. O elenco treinou normalmente e sabe da responsabilidade em vencer o duelo.

Paiva não contará com o zagueiro Brítez e os atacantes Kervin e Breno Lopes, que sofreram o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e cumpriram suspensão automática. Ainda no departamento médico, estão o atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda); o goleiro ⁠Brenno (fratura na mão direita) e ⁠Kuscevic (edema muscular no adutor da coxa direita). Um atleta que pode entrar no boletim médico é o atacante Tucu Herrera, que saiu da partida contra o Vélez sentindo fortes dores no joelho esquerdo.

Por outro lado, o zagueiro Gustavo Mancha está de volta após cumprir suspensão por ter sido expulso no jogo contra o Fluminense. Outros dois atletas importantes que estavam no departamento médico e que retornam também são os meias Matheus Pereira e Pochettino.

Afastados do elenco tricolor, o goleiro Magrão, os volantes Martínez, Zé Welison, Rodrigo e o atacante Deyverson estarão de fora da partida e dos planos de Renato Paiva para o restante da temporada. O volante Ryan Guilherme, também afastado, já tem rumo definido para o Cruzeiro.

COMO CHEGA O MIRASSOL?

O treinador Rafael Guanaes viajou sem o meia Gabriel, que segue de fora do elenco. Quem deve permanecer como titular é José Aldo. Felipe Jonatan, lateral-esquerdo, também não estará à disposição, por ter vínculo com o Fortaleza - o contrato dele com o Leão Caipira é por empréstimo até janeiro de 2026.

Como retorno, há o zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão no último jogo. Sendo assim, ele volta para a posição de titular, no lugar de Gabriel Knesowitsch. Outra mudança que Guanaes deve seguir é na entrada do atacante Negueba, que balançou as redes no empate contra o Cruzeiro. O atleta deve ocupar a vaga de Carlos Eduardo.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino; Marinho, Allanzinho e Lucero. Técnico: Renato Paiva

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

FORTALEZA X MIRASSOL | FICHA TÉCNICA

Competição: 21ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 24/08/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

AVAR2: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)