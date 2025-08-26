A derrota do Fortaleza por 1 a 0 para o Mirassol no último domingo (24) fez o Leão permanecer na 19ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici está com 15 pontos em 20 rodadas, à frente apenas do Sport, que tem dez pontos.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Fortaleza ser rebaixado para a Série B do Brasileirão, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Probabilidade de 80%, segundo Infobola

De acordo com o site Infobola, o Fortaleza tem hoje 80% de chance de ser rebaixado para a Série B. Nesta análise, o Leão fica atrás apenas do Sport, que atualmente tem 92% de risco de queda. O Juventude tem 64%, o Vitória tem 55% e o Vasco tem 43%.

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

Legenda: O paraguaio teve a chance de empatar o jogo contra o Mirassol, mas desperdiçou a cobrança Foto: Kid Junior / SVM

Probabilidade de 80,07%, segundo GE

De acordo com o economista Bruno Imaizumi e a equipe do Gato Mestre, do ge, o Fortaleza, tem hoje 80,07% de chance de ser rebaixado para a Série B. Nesta análise, o Leão está atrás do Juventude, que tem 85,7% de risco de queda. O Sport tem 76,2%.

As projeções são baseadas no modelo de "Expectativa de Gols" (xG), que utiliza dados de 4.759 jogos dos Brasileirões desde 2013 para calcular a probabilidade de cada finalização virar gol, considerando diversas variáveis, de acordo com matéria publicada no ge.

Legenda: Brítez, jogador do Fortaleza, e Aylon, do Ceará, durante Clássico-Rei em 2025. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Chance de 74,5%, segundo a UFMG

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza, tem hoje 74,5% de chance de ser rebaixado para a Série B. Nesta análise, o Leão está atrás do Sport, que tem 88,8% de risco de queda.

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.