Flamengo aplica 8x0 no Vitória e 21ª rodada da Série A tem derrota dos 6 últimos colocados
Assim, a zona de rebaixamento da Série A ficou intacta e a diferença para sair dela também
A 22ª rodada da Série A teve dois fatos marcantes. Primeiro, a sonora goleada do Flamengo por 8x0 no Vitória no Maracanã, se tornando a maior da Era dos Pontos Corridos.
Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro(3), Samuel Lino (2), Bruno Henrique, Luiz Araújo e Arrascaeta.
A goleada é a maior do Fla em Série A do Brasileiro, igualando 1981, quando goleou o Fortaleza pelo mesmo placar.
Só derrotas
O outro fato marcante, foi que os 6 últimos colocados da Série A perderam na rodada.
Santos (15º), Vasco (16º), Vitória (17º), Juventude (18º), Fortaleza (19º) e Sport (20º) foram derrotados na rodada, mantendo 'intacta' a zona de rebaixamento e diferença para sair dela.
Assim, pela ótica do Fortaleza, a diferença para deixar o Z4 se mantém em 4 pontos.
Veja resultados dos 6 últimos colocados:
Bahia 2x0 Santos
Fortaleza 0x1 Mirassol
Vasco 2x3 Corinthians
Juventude 1x3 Botafogo
Palmeiras 3x0 Sport
Flamengo 8x0 Vitória