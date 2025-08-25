Flamengo aplica 8x0 no Vitória e 21ª rodada da Série A tem derrota dos 6 últimos colocados

A 22ª rodada da Série A teve dois fatos marcantes. Primeiro, a sonora goleada do Flamengo por 8x0 no Vitória no Maracanã, se tornando a maior da Era dos Pontos Corridos.

Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro(3), Samuel Lino (2), Bruno Henrique, Luiz Araújo e Arrascaeta.

A goleada é a maior do Fla em Série A do Brasileiro, igualando 1981, quando goleou o Fortaleza pelo mesmo placar.

Legenda: Classificação da Série A após a 21ª rodada Foto: Divulgação / ogol

Só derrotas

O outro fato marcante, foi que os 6 últimos colocados da Série A perderam na rodada.

Santos (15º), Vasco (16º), Vitória (17º), Juventude (18º), Fortaleza (19º) e Sport (20º) foram derrotados na rodada, mantendo 'intacta' a zona de rebaixamento e diferença para sair dela.

Assim, pela ótica do Fortaleza, a diferença para deixar o Z4 se mantém em 4 pontos.

Veja resultados dos 6 últimos colocados:

Bahia 2x0 Santos

Fortaleza 0x1 Mirassol

Vasco 2x3 Corinthians

Juventude 1x3 Botafogo

Palmeiras 3x0 Sport

Flamengo 8x0 Vitória