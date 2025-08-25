Flamengo aplica 8x0 no Vitória e 21ª rodada da Série A tem derrota dos 6 últimos colocados

Diário do Nordeste
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:55)
Jogada
Legenda: O Flamengo goleou o Vitória por 8x0 no Maracanã pela Série A
Foto: Divulgação / @Flamengo

A 22ª rodada da Série A teve dois fatos marcantes. Primeiro, a sonora goleada do Flamengo por 8x0 no Vitória no Maracanã, se tornando a maior da Era dos Pontos Corridos.

Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro(3), Samuel Lino (2), Bruno Henrique, Luiz Araújo e Arrascaeta.

A goleada é a maior do Fla em Série A do Brasileiro, igualando 1981, quando goleou o Fortaleza pelo mesmo placar.

Legenda: Classificação da Série A após a 21ª rodada
Foto: Divulgação / ogol

Só derrotas

O outro fato marcante, foi que os 6 últimos colocados da Série A perderam na rodada.

Santos (15º), Vasco (16º), Vitória (17º), Juventude (18º), Fortaleza (19º) e Sport (20º) foram derrotados na rodada, mantendo 'intacta' a zona de rebaixamento e diferença para sair dela.

Assim, pela ótica do Fortaleza, a diferença para deixar o Z4 se mantém em 4 pontos.

Veja resultados dos 6 últimos colocados: 

Bahia 2x0 Santos
Fortaleza 0x1 Mirassol
Vasco 2x3 Corinthians
Juventude 1x3 Botafogo
Palmeiras 3x0 Sport
Flamengo 8x0 Vitória

Jogada

