Bareiro se desculpa por pênalti perdido: 'me sinto péssimo'

O Fortaleza foi derrotado para o Mirassol por 1 a 0, na Arena Castelão. O centroavante Adam Bareiro teve a chance de empatar a partida para o Tricolor, mas desperdiçou a cobrança e também perdeu o rebote. O paraguaio se desculpou nas redes sociais.

Estou passando aqui só para me desculpar! Peço desculpas aos meus companheiros e ao povo de Fortaleza. Sou o primeiro que quer sair dessa situação e vim para ajudar! Cometi um erro hoje e me sinto péssimo por isso. Não peço perdão, mas vou dar a minha vida pelos meus companheiros e pelo clube do qual faço parte, porque ninguém merece esse momento. Adam Bareiro Centroavante do Fortaleza

Contando com a má fase de Lucero e o afastamento de Deyverson, Bareiro ganhou a oportunidade de começar a partida contra o Mirassol na equipe titular. Contratado na janela de transferências na metade do ano por R$ 9,7 milhões, o atleta ainda busca o seu primeiro gol com a camisa do Leão.



Foto: Redes sociais

Buscando sair da zona de rebaixamento, o Fortaleza volta a campo no próximo domingo (31), contra o Internacional, em Porto Alegre.