Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bareiro se desculpa por pênalti perdido: 'me sinto péssimo'

O paraguaio teve a chance de empatar o jogo contra o Mirassol, mas desperdiçou a cobrança

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 13:07)
Jogada
Legenda: O paraguaio teve a chance de empatar o jogo contra o Mirassol, mas desperdiçou a cobrança
Foto: Kid Junior / SVM

O Fortaleza foi derrotado para o Mirassol por 1 a 0, na Arena Castelão. O centroavante Adam Bareiro teve a chance de empatar a partida para o Tricolor, mas desperdiçou a cobrança e também perdeu o rebote. O paraguaio se desculpou nas redes sociais.

Estou passando aqui só para me desculpar! Peço desculpas aos meus companheiros e ao povo de Fortaleza. Sou o primeiro que quer sair dessa situação e vim para ajudar! Cometi um erro hoje e me sinto péssimo por isso. Não peço perdão, mas vou dar a minha vida pelos meus companheiros e pelo clube do qual faço parte, porque ninguém merece esse momento.
Adam Bareiro
Centroavante do Fortaleza

Contando com a má fase de Lucero e o afastamento de Deyverson, Bareiro ganhou a oportunidade de começar a partida contra o Mirassol na equipe titular. Contratado na janela de transferências na metade do ano por R$ 9,7 milhões, o atleta ainda busca o seu primeiro gol com a camisa do Leão.

Foto de Adam Bareiro
Foto: Redes sociais

Buscando sair da zona de rebaixamento, o Fortaleza volta a campo no próximo domingo (31), contra o Internacional, em Porto Alegre. 

Assuntos Relacionados
Foto de Adam Bareiro

Jogada

Bareiro se desculpa por pênalti perdido: 'me sinto péssimo'

O paraguaio teve a chance de empatar o jogo contra o Mirassol, mas desperdiçou a cobrança

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Marcelo Benevenuto

Jogada

Juventude demonstra interesse no zagueiro Benevenuto, do Fortaleza

O atleta tem vínculo com o Tricolor de Aço até o final de 2026 e está emprestado ao Criciúma

Fernanda Alves Há 2 horas
Foto de Lucero durante jogo do Fortaleza

Jogada

Fortaleza faz pior campanha do futebol cearense na era dos pontos corridos

Depois de 20 rodadas, Leão tem o seu pior desempenho na Série A do Brasileirão

Daniel Farias 25 de Agosto de 2025
Foto de Willian Machado, jogador do Ceará, no estádio Presidente Vargas (PV)

Jogada

Destaque do Ceará, Willian Machado será desfalque pela primeira vez na Série A

Zagueiro está suspenso para a partida válida pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias 25 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Pikachu e Lucero durante Fortaleza x Corinthians na Série A do Brasileirão 2024 e Bareiro durante Fortaleza x Mirassol na Série A do Brasileirão 2025

Jogada

Um ano depois de assumir liderança da Série A, Fortaleza agora amarga vice-lanterna

Há exatamente um ano, Tricolor do Pici assumia a primeira posição do Brasileirão

Daniel Farias 25 de Agosto de 2025
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open: veja horário e onde assistir

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos

Daniel Farias 25 de Agosto de 2025