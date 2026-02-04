Diário do Nordeste
Santos x São Paulo na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:31)
Jogada
Legenda: Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (4) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (4) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h (horário de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

SANTOS X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 2ª rodada da Série A do Brasileirão 2026
  • Local: estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Data: 04/02/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
