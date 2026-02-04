Santos x São Paulo na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil
Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (4) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h (horário de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
SANTOS X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 2ª rodada da Série A do Brasileirão 2026
- Local: estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Data: 04/02/2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)