Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza terá arbitragem local; veja nomes cotados

Ceará e Fortaleza não solicitaram árbitro de fora do estado para o primeiro Clássico-Rei da temporada 2026, neste domingo (8). O Diário do Nordeste apurou que a partida entre as duas principais forças do futebol cearense terá arbitragem local.

Ainda de acordo com a apuração, dois árbitros estão entre os mais cotados para apitar o Clássico-Rei deste domingo: Marcelo de Lima Henrique e Luciano Miranda. A definição acontecerá nos próximos dias por parte da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Legenda: O árbitro Marcelo de Lima Henrique Foto: Thiago Gadelha/SVM

As últimas edições do Clássico-Rei foram apitadas por árbitros de fora do estado, em uma medida comum decidida por Ceará e Fortaleza. Desta vez, no entanto, a lógica será diferente e um juíz filiado à FCF será o responsável por apitar a partida.

Ceará e Fortaleza entram em campo no próximo domingo (8), às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O jogo marca a reabertura da Arena Castelão.