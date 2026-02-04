Diário do Nordeste
Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza terá arbitragem local; veja nomes cotados

Dois árbitros filiados à FCF estão entre os mais cotados para apitar o Clássico-Rei deste domingo

(Atualizado às 16:07)
Jogada
Legenda: Arbitragem do Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza
Foto: Davi Rocha / SVM

Ceará e Fortaleza não solicitaram árbitro de fora do estado para o primeiro Clássico-Rei da temporada 2026, neste domingo (8). O Diário do Nordeste apurou que a partida entre as duas principais forças do futebol cearense terá arbitragem local.

Ainda de acordo com a apuração, dois árbitros estão entre os mais cotados para apitar o Clássico-Rei deste domingo: Marcelo de Lima Henrique e Luciano Miranda. A definição acontecerá nos próximos dias por parte da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Foto do árbitro Marcelo de Lima Henrique
Legenda: O árbitro Marcelo de Lima Henrique
Foto: Thiago Gadelha/SVM

As últimas edições do Clássico-Rei foram apitadas por árbitros de fora do estado, em uma medida comum decidida por Ceará e Fortaleza. Desta vez, no entanto, a lógica será diferente e um juíz filiado à FCF será o responsável por apitar a partida.

Ceará e Fortaleza entram em campo no próximo domingo (8), às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O jogo marca a reabertura da Arena Castelão.

