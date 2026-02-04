Flamengo x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Mercado e Bernabei; Ronaldo, Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

FLAMENGO X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA