Flamengo x Internacional na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:23)
Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 19h (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo: Rossi; Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Mercado e Bernabei; Ronaldo, Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
FLAMENGO X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: 2ª rodada da Série A do Brasileirão 2026
- Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 04/02/2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
Assuntos Relacionados