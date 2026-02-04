Diário do Nordeste
Remo x Mirassol: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:03)
Jogada
Legenda: O Remo faz seu primeiro jogo em casa na Série A 2026
Foto: Samara Miranda / Remo

Remo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (4) às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Será o 1º jogo em casa do Remo na Série A deste 1994, quando foi rebaixado. O Leão Azul perdeu na estreia fora de casa, por 2x0 para o Vitória no Barradão. 

O Mirassol, sensação da Série A 2025, indo para a Libertadores com a 4ª colocação, estreou com vitória, batendo o Vasco por 2x1 no Maião, em Mirassol.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.
 

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Remo: 

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky Almeida; Zé Ricardo, Patrick de Paula, Yago Pikachu e Patrick; Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osório 

Mirassol 

Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio e Igor Cariús (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Everton Galdino, Rodrigo Rodrigues e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes 


Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

