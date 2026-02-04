Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (4) às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em São Paulo (SP), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Massa Bruta estreou com vitória fora de casa, ao bater o Coritiba por 1x0 no Couto Pereira. Já o Galo, empatou em casa com Palmeiras em 2x2, na Arena MRV.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.



Palpites

Prováveis Escalações

Bragantino:

Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Gustavinho e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Vágner Mancini

Atlético/MG

Everson; Preciado, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Victor Hugo e Igor Gomes; Bernard, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli



Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)