Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão
Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:
A CBF escalou o gaúcho Anderson Daronco para apitar o confronto direto entre Santos e Fortaleza, sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro. Ele terá como assistentes Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira, ambos também do Rio Grande do Sul.
No VAR estará o norte-rio-grandense Caio Max Vieira, que é filiado à federação goiana e já teve problemas com o Fortaleza em anos anteriores. O mais recente, em 2024, foi a validação da marcação de um pênalti a favor do Flamengo, em jogo realizado no Maracanã, em que o atacante Pedro chutou o chão. Marcelo Paz fez duras críticas ao árbitro após a partida, citando outros momentos em que ele havia prejudicado o Tricolor.
“Historicamente esse rapaz traz prejuízo ao Fortaleza. Desde 2019, em Itaquera, contra o Corinthians; em 2021, contra o Atlético Mineiro; esse ano no Clássico da Copa do Nordeste, tem várias situações que infelizmente esse rapaz costuma errar contra o Fortaleza. Fica nosso registro, nossa indignação apesar da vitória", disse, na época.
Será a primeira vez que Caio Max estará em um jogo do Fortaleza na Série A de 2025, mas na Copa do Brasil ele atuou como VAR no empate em 1 a 1 com o Retrô.
01/11 - Santos x Fortaleza - Vila Belmiro/16h
Árb: Anderson Daronco-RS
Ass1: Rafael da Silva Alves-RS
Ass2: Maíra Mastella Moreira
VAR: Caio Max Vieira-GO