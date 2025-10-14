Diário do Nordeste
Irmãos Sávio e Wilton apitam jogos de Ceará e Fortaleza nesta quarta-feira (15)

Arbitragem é designada pela CBF. Confira a escala completa de cada partida

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:06)
Jogada
Legenda: Wilton e Sávio são árbitros pelo Distrito Feral e por Goiânia, respectivamente
Foto: Cesar Greco/Palmeiras e Israel Simonton/Ceará

Os irmãos Sávio Pereira Sampaio e Wilton Pereira Sampaio estão escalados para apitar os jogos de Ceará e Fortaleza, respectivamente, nesta quarta-feira (15). O Vovô vai encarar o Sport na Ilha do Retiro, enquanto o Leão receberá o Vasco no Castelão.

Para o clássico nordestino em Pernambuco, que começa primeiro, às 20h, Sávio Pereira Sampaio (DF) terá como auxiliares Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan de Oliveira (MG). O árbitro de vídeo designado é Pablo Ramon Gonçalves (RN).

O duelo entre o Tricolor e Cruz-Maltino, marcado para iniciar às 21h30min, contará com Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) auxiliando Wilton Pereira Sampaio. No VAR estará Rodrigo Guarizo do Amaral (SP).

As duas partidas são válidas pela 28ª rodada da Série A do Brasileiro. O Vovô busca mais uma vitória longe de casa, enquanto o Leão precisa de um triunfo para seguir na luta contra o rebaixamento.

Resumo:

Sport x Ceará 

Árb: Sávio Pereira Sampaio-DF
Ass1: Brígida Cirilo Ferreira-AL
Ass2: Felipe Alan de Oliveira-MG
4º Árb: Tarcísio Flores-RN
VAR: Pablo Ramon Gonçalves-RN

Fortaleza x Vasco

Árb: Wilton Pereira Sampaio-GO
Ass1: Bruno Raphael Pires-GO
Ass2: Francisco Chaves Bezerra Júnior-PE
4º Árb: Luiz Augusto Tisne-SC
VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral-SP



 

