Capitão e 'garçom', Lucas Sasha comemora classificação do Fortaleza: “Jogamos pra isso”
Volante deu assistência para gol de Miritello
O Fortaleza venceu o Sport por 2 a 0, no Castelão, e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Leão do Pici marcou duas vezes nos acréscimos, com Miritello e Vitinho, e conseguiu uma classificação heróica. Outro destaque da equipe comandada por Thiago Carpini foi o capitão Lucas Sasha, responsável pela assistência que abriu o placar e encaminhou a ida à próxima fase da competição.
Aos 48 minutos da segunda etapa, Sasha construiu a jogada pela direita, foi no fundo e colocou a bola na cabeça de Miritello, que só teve o trabalho de colocar a bola pro fundo do gol. O capitão e camisa 88 falou sobre a jogada do gol e também projetou a sequência na Copa do Nordeste:
"Fui feliz na jogada, tentei algo diferente e deu certo. Saí jogando rápido, vi o espaço no fundo e consegui acertar o cruzamento na medida. Nós merecíamos muito vencer, jogamos pra isso. A classificação foi consequência de um grande jogo coletivoVamos seguir trabalhando para seguirmos evoluindo e crescendo como equipe", disse Sasha.
Proxima Fase
A vitória sobre o Sport, que também está classificado, credenciou o Fortaleza entre os oito remanescentes da Copa do Nordeste. Além das equipes citadas, Vitória, Ceará, ABC, Juazeirense e ASA também seguem vivas na competição. Os duelos acontecem na próxima semana, nos dias 6 e 7 de maio. O Leão do Pici encara o Confiança na quinta-feira, às 19h30.
"É uma competição difícil, são jogos sempre equilibrados. Precisamos estar sempre com a guarda alta, cientes dos desafios e das qualidades dos adversários. Não temos nem muito tempo pra pensar. É trabalhar um jogo de cada vez. Antes do Confiança, na Copa do Nordeste, temos o Goiás, que também é um grande time. Vamos, juntos com o nosso torcedor, passo a passo para conquistar nossos objetivos", completou.
Já o próximo confronto do Fortaleza, de Sasha, como já mencionado, acontece neste sábado (2), contra o Goiás, válido pela sétima rodada do Brasileirão Série B. Caso vença o time goiano e o Vila Nova tropece, o Leão pode assumir a liderança da competição de forma isolada.