Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Capitão e 'garçom', Lucas Sasha comemora classificação do Fortaleza: “Jogamos pra isso”

Volante deu assistência para gol de Miritello

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:35)
Jogada
Legenda: Lucas Sasha em ação pelo Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza venceu o Sport por 2 a 0, no Castelão, e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Leão do Pici marcou duas vezes nos acréscimos, com Miritello e Vitinho, e conseguiu uma classificação heróica. Outro destaque da equipe comandada por Thiago Carpini foi o capitão Lucas Sasha, responsável pela assistência que abriu o placar e encaminhou a ida à próxima fase da competição. 

Aos 48 minutos da segunda etapa, Sasha construiu a jogada pela direita, foi no fundo e colocou a bola na cabeça de Miritello, que só teve o trabalho de colocar a bola pro fundo do gol. O capitão e camisa 88 falou sobre a jogada do gol e também projetou a sequência na Copa do Nordeste:

"Fui feliz na jogada, tentei algo diferente e deu certo. Saí jogando rápido, vi o espaço no fundo e consegui acertar o cruzamento na medida. Nós merecíamos muito vencer, jogamos pra isso. A classificação foi consequência de um grande jogo coletivoVamos seguir trabalhando para seguirmos evoluindo e crescendo como equipe", disse Sasha.

A vitória sobre o Sport, que também está classificado, credenciou o Fortaleza entre os oito remanescentes da Copa do Nordeste. Além das equipes citadas, Vitória, Ceará, ABC, Juazeirense e ASA também seguem vivas na competição. Os duelos acontecem na próxima semana, nos dias 6 e 7 de maio. O Leão do Pici encara o Confiança na quinta-feira, às 19h30.

"É uma competição difícil, são jogos sempre equilibrados. Precisamos estar sempre com a guarda alta, cientes dos desafios e das qualidades dos adversários. Não temos nem muito tempo pra pensar. É trabalhar um jogo de cada vez. Antes do Confiança, na Copa do Nordeste, temos o Goiás, que também é um grande time. Vamos, juntos com o nosso torcedor, passo a passo para conquistar nossos objetivos", completou.

Já o próximo confronto do Fortaleza, de Sasha, como já mencionado, acontece neste sábado (2), contra o Goiás, válido pela sétima rodada do Brasileirão Série B. Caso vença o time goiano e o Vila Nova tropece, o Leão pode assumir a liderança da competição de forma isolada.

Copa do Nordeste quartas de final

Jogada

Copa do Nordeste: jogos das quartas de final tem datas e horários definidos

Ceará e Fortaleza entram em campo em dias diferentes. Jogos serão na priemira semana de maio

Brenno Rebouças Há 38 minutos

Jogada

Redação Há 1 hora
Juan Miritello

Jogada

Com sequência de gols no Fortaleza, Miritello não faz cobrança por titularidade

Em entrevista coletiva, o camisa 9 do Leão disse entender a importância dos gols para a individualidade, porém garantiu foco na coletividade, como titular ou reserva

Brenno Rebouças Há 1 hora
vídeo

Jogada

Ceará tem clássicos nordestinos decisivos em sequência; veja desfalques de Mozart

Vovô enfrenta o Sport, pela Série B, e o Vitória, pela Copa do Nordeste

Daniel Farias 30 de Abril de 2026
Mozart

Jogada

Mozart sinaliza uso de atletas menos desgastados para encarar Sport

O treinador destacou a longa sequência de jogos sem folga como fator para uma preparação diferenciada para o duelo da Série B

Liuê Góis 30 de Abril de 2026
VÍDEO

Jogada

Mozart valoriza vitória e classificação do Ceará: 'fizemos um jogo muito sólido'

O Vovô avançou às quartas de final da Copa do Nordeste ao superar o Maranhão por 3 a 1

Alexandre Mota 30 de Abril de 2026