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Com sequência de gols no Fortaleza, Miritello não faz cobrança por titularidade

Em entrevista coletiva, o camisa 9 do Leão disse entender a importância dos gols para a individualidade, porém garantiu foco na coletividade, como titular ou reserva

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:18)
Jogada
Legenda: Miritello tem três gols com a camisa do Fortaleza
Foto: Felipe Honorato/Fortaleza

Nos últimos cinco jogos do Fortaleza, o argentino Juan Miritello marcou três gols. O bom desempenho recente, no entanto, ainda não fixou o camisa 9 como titular, tanto que todas as vezes que marcou, ele saiu do banco de reservas.

Miritello, no entanto, não demonstra preocupação com a indefinição quanto à titularidade. O centroavante diz que respeita as decisões de Carpini e garante foco na coletividade.

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Saíram assim os gols, saindo do banco de reservas, mas o mais importante foi ajudar a equipe, ajudar o Fortaleza a ganhar. Quem faz os gols; obviamente que para o individual é importante, mas o mais importante aqui é a equipe e não importa quem marque os gols. E o professor toma as decisões e estamos aqui para levar a cabo o que ele nos diz, como titular ou no banco
Juan Miritello
Atacante do Fortaleza

Ele balançou as redes de São Bernardo, CRB e Sport, e os três gols foram decisivos. O último, inclusive, deixou o Leão vivo até o minuto final de jogo, brincando pela classificação às quartas de final da Copa do Nordeste. Miritello comemorou bastante o tento, mas revelou que ele e os demais jogadores entenderam só depois que seria necessário mais um para o Tricolor avançar.

"Na comemoração, eu e meus companheiros nos inteiramos que tínhamos que fazer um outro gol, por isso saímos rápido (da comemoração) para seguir o jogo. Graças a Deus saiu o gol do Vitinho e pudemos classificar", comentou.

O argentino já fez 17 jogos pelo Fortaleza em 2026, sendo apenas oito como titular. Na Série B, principal competição para o clube na temporada, só iniciou duas partidas, contra Botafogo-PB e Operário-PR.

Sobre o momento do Tricolor, que vive uma invencibilidade de seis partidas, Miritello acredita que o clube tem se encontrado e projeta melhorias para o restante da temporada. “O grupo está bem, estamos trabalhando muito e por esse caminho a coisa vai estar bem. Temos coisas para melhorar, corrigir, mas estamos indo por bom caminho e o grupo está muito unido e contente. Sabemos onde queremos chegar”, garante.

 
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