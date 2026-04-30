Copa do Nordeste define confrontos das quartas de final com Ceará e Fortaleza; veja jogos

Os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste de 2026 foram definidos nesta quarta-feira (29) com o encerramento da última rodada da fase de grupos. Assim, os quatro confrontos do mata-mata foram conhecidos, com o futebol cearense representado no torneio por Ceará e Fortaleza.

Os duelos são: Vitória-BA x Ceará; ABC x Juazeirense-BA; Confiança x Fortaleza e Sport x ASA. Vale ressaltar que os rivais cearenses estão em lados opostos da chave e só podem se encontrar em uma eventual decisão.

Pelo regulamento, a vaga é disputada em jogo único, com mando para o melhor colocado (time da esquerda na imagem acima). Cada classificado recebeu R$ 500 mil como premiação da competição.

As datas e os detalhamentos dos horários ainda não foram divulgados, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os dias 6 e 7 de maio como base para a realização das quartas. Logo, a tendência é que a tabela básica detalhada seja divulgada oficialmente já nos próximos dias.

Busca pelo tetra

Ceará e Fortaleza são tricampeões da Copa do Nordeste e sonha com o tetra. Pelo chaveamento, não há uma chance de Clássico-Rei na semifinal caso ambos avancem de fase. As semis serão realizadas com partidas de ida e volta.

Para isso, o Vovô precisa superar o Vitória-BA, que é tetracampeão e ainda está na Série A, mas usou reservas no Nordestão. Já o Leão encara o Confiança-SE, atualmente na Série C.

No planejamento estratégico, a gestão tricolor definiu avançar no mínimo às quartas. Já a diretoria alvinegra projeta chegar pelo menos nas semifinais. Pela participação, embolsaram R$ 2,5 milhões.