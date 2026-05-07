Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (7)
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (7)
CAMPEONATO SAUDITA
- 15h | Al Shabab x Al Nassr | Canal GOAT, Bandsports e Esporte na Band (YouTube)
EUROPA LEAGUE (SEMIFINAIS)
- 16h | Aston Villa x Nottingham Forest | CazéTV
- 16h | Freiburg x Braga | CazéTV
CONFERENCE LEAGUE (SEMIFINAIS)
- 16h | Crystal Palace x Shakhtar Donetsk | CazéTV
- 16h | Strasbourg x Rayo Vallecano | CazéTV
COPA DO NORDESTE
- 19h30 | Confiança-SE x Fortaleza | SportNet
COPA LIBERTADORES
- 19h | Mirassol x LDU | Paramount+
- 19h | Platense x Peñarol | Paramount+
- 21h | Coquimbo Unido x Universitario | Paramount+
- 21h30 | Independiente Medellín x Flamengo | ESPN e Disney+
- 23h | Junior Barranquilla x Cerro Porteño | ESPN 2 e Disney+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | O'Higgins x São Paulo | ESPN e Disney+
- 19h | Boston River x Millonarios | Paramount+
- 21h30 | Blooming x RB Bragantino | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Carabobo x River Plate | Paramount+
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 21h30 | Corinthians (F) x São Paulo (F) | Sportv
