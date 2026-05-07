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Mozart lamenta expulsões do Ceará e reclama da arbitragem: ‘é jogo de contato, não é vôlei ou tênis”

O técnico ficou na bronca após derrota e eliminação para o Vitória-BA

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:24)
Jogada
Legenda: Mozart é o treinador do Ceará na temporada de 2026
Foto: Ismael Soares / SVM

O técnico Mozart, do Ceará, reclamou da arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Vitória-BA, nesta quarta-feira (6), no Barradão/BA, pela Copa do Nordeste. Em campo, o Vovô terminou o clássico regional com dois atletas a menos após expulsões do zagueiro Luizão e do lateral-direito Alex Silva.

Na avaliação do comandante, existiu rigor demais na condução do juiz Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL), com auxílio do árbitro de vídeo (VAR). O resultado eliminou o Vovô da competição nas quartas.

“O Luizão, quem expulsa é o VAR, então eu entendo que é uma jogada que o Luiz nem vê o Mateusinho chegando e, para mim, é um lance normal de jogo num campo molhado, e o futebol é um jogo de contato, não é vôlei, não é tênis, é futebol, então o contato vai existir. A questão do Alex Silva é uma falta realmente, que o Alex fez de maneira proposital para matar a jogada, mas não foi um pontapé para expulsão direta [..] Eu fico chateado porque nós gostaríamos de chegar na semifinal da Copa do Nordeste, e eu gostaria de ter enfrentado o Vitória-BA no 11 contra 11 durante 100 minutos, aí a gente ia medir força, saber quem realmente é a melhor equipe. E não é tirando o mérito do adversário, mas é difícil você saber se o adversário é melhor que nós jogando com um jogador a menos desde o 1º tempo e depois metade do 2º tempo com dois a menos, é difícil até mensurar”.
Mozart
Técnico do Ceará

Deste modo, o Ceará retoma as atenções agora para as duas competições que restam no calendário: Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. O próximo duelo, inclusive, é pela Segundona, quando encara o Atlético-GO, no sábado (9), às 19h, na Arena Castelão, pela 8ª rodada do torneio nacional.

Coletiva do técnico Mozart, do Ceará

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