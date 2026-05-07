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FutPro Expo 2026 começa nesta quinta-feira em Fortaleza com expectativa de 5 mil participantes

Serão 50 horas de conteúdo que reúne clubes, federações, investidores, empresas e profissionais do futebol

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Legenda: O presidente da CBF, Samir Xaud (ao centro), ao lado de Mauro Carmélio, presidente da FCF e do vice-presidente Mauro Carmélio Neto
Foto: Lucas Emanuel/FCF

Com mais de 50 horas de conteúdo e expectativa de 5 mil participantes, Fortaleza recebe o FutPro Expo 2026, que começa nesta quinta-feira (6) e vai até 9 de maio. O evento integra feira, congresso, jogos da Seleção e networking estratégico. Os ingressos estão disponíveis no site: http://futproexpo.com.br/.

Realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, a FutPro Expo 2026 nasce com ambição internacional e estrutura robusta: serão mais de 50 horas de programação, feira com centenas de expositores, congressos, ativações de marca, ações sociais e uma agenda esportiva que inclui amistosos da Seleção Brasileira.

O evento chega ao calendário como um evento inédito no país, reunindo clubes, federações, investidores, empresas e profissionais em uma plataforma que combina negócios, conteúdo e experiências dentro e fora de campo.

“A FutPro Expo foi pensada para ser mais do que uma feira. Queremos criar um ambiente onde clubes, federações, investidores e empresas conversem no mesmo nível, gerem negócios reais e construam soluções para o futuro do futebol brasileiro. Vamos reunir os principais decisores da modalidade em um só lugar”, afirma Alexandre Frota, CEO do evento.

Presenças de peso e visão global

A primeira edição já confirma nomes relevantes do futebol nacional e internacional, reforçando o posicionamento estratégico do encontro. Entre os destaques está o ex-jogador e executivo do Barcelona, Deco, que participará de um talk show sobre gestão, mercado e governança no futebol de elite.

Legenda: O ex-jogador brasileiro Deco é um dos convidados do evento
Foto: D. Ribeiro / Shutterstock.com

Outro nome confirmado é o pentacampeão mundial Denílson, além de executivos, comentaristas e especialistas do setor. A presença institucional da CBF também reforça o peso do evento, com participação do presidente Samir Xaud e outros dirigentes em painéis sobre gestão e futuro do futebol brasileiro.

Vai ter futebol

Um dos diferenciais da FutPro Expo é a integração entre o ambiente de negócios e a experiência esportiva. No dia 9 de maio, o evento receberá amistosos internacionais dentro da Arena Connect, montada no próprio pavilhão.

Estão programados um confronto entre Brasil e Argentina no futsal sub-20 e uma partida da Seleção Brasileira de beach soccer contra a Guatemala, ampliando o alcance do evento também para o público geral.

Além disso, a programação inclui a FutPro Academy, com cursos e conteúdos especializados, premiação dos destaques do futebol e iniciativas sociais voltadas à inclusão, com participação de atletas com TEA e Síndrome de Down.

Hub de negócios e futuro do futebol

Inspirada em grandes eventos internacionais, a FutPro Expo foi estruturada para funcionar como um hub permanente de conexões. A expectativa é reunir mais de 5 mil participantes e cerca de 200 empresas, além de representantes de ligas, federações e mais de 60 clubes.

Com essa proposta, o evento se posiciona como um novo marco para o futebol brasileiro, conectando o mercado nacional às principais tendências globais e abrindo espaço para discussões estratégicas sobre inovação, gestão e crescimento sustentável no esporte.

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