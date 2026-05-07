Baú do Jogada #2 - O ídolo do Ceará que morreu após passar mal em campo no PV
O 2º episódio do Baú do Jogada resgata a história de Mitotônio, segundo maior artilheiro da história do Ceará, que defendeu o time até a morte
A cidade de Fortaleza acordou no dia 1º de abril de 1951 com a estranha sensação de uma piada de mau gosto do Dia da Mentira. Corria a notícia de que Mitotônio, o maior ídolo da história do Ceará Sporting Club, havia morrido.
A suposta causa entrou para o folclore do futebol cearense. Segundo a versão que se espalhou, o jogador não teria resistido a uma congestão estomacal aguda causada após almoçar panelada, prato pesado típico da culinária nordestina, antes de um jogo do Ceará.
Confira a série Baú do Jogada:
Passagem pelo Fortaleza
Mitotônio nasceu em Granja, em 1916, e teve uma breve passagem pelo Fortaleza, até chegar ao Ceará em 1940. O ponta esquerda, conhecido por um chute potente, sagrou-se três vezes campeão cearense pelo Vovô (em 1941, 1942 e 1948). Ele chegou a ser eleito um dos 20 jogadores mais populares do país em 1942, numa enquete do Jornal dos Sports, do Rio de Janeiro.
No dia 31 de março de 1951, o Ceará jogava contra o Gentilândia, antigo time formado por acadêmicos da Universidade Federal do Ceará (UFC), no PV. Mitotônio passou mal no 1º tempo e foi levado à assistência municipal, o atual IJF. O jogador recebeu alta, mas durante a madrugada teve uma nova crise em casa. Dessa vez, não houve salvação.
Com a morte, Mitotônio entrou pra história. Ganhou destaque em muitos livros e revistas sobre o Ceará. E o estádio da cidade natal dele, Granja, recebeu o apelido do craque.
Desconhecido entre a torcida alvinegra
Apesar de tantas homenagens, a trajetória de Antônio Edgar da Silveira caiu no esquecimento entre a torcida alvinegra. Um de seus netos só soube dos feitos do avô quando faria 100 anos, em 2016, após uma reportagem do Globo Esporte.
Também demorou muito tempo até a lenda da panelada ser derrubada. Em 2012, o pesquisador de futebol Pedro Mapurunga encontrou o atestado de óbito do jogador, num cartório em Fortaleza. A causa da morte: hemorragia cerebral.
Segundo maior artilheiro do clube
Mitotônio partiu aos 35 anos, e com uma década de serviços prestados ao Ceará. Foram 151 gols em 219 jogos, muitos deles em clássicos. Até hoje, 75 anos depois, o jogador só foi ultrapassado por Gildo no ranking de artilheiros do clube.
O último de seus gols, por sinal, foi marcado no dia da morte. O primeiro da vitória por 4 a 1 sobre o Gentilândia. Mesmo sem condições de jogo. O cara era fera mesmo.
Perfil
Nome: Antônio Edgar da Silveira (Mitotônio)
Posição: Ponta esquerda
Nascimento: 22/2/1916
Falecimento: 1/4/1951
Times: Fortaleza (1938-41); Ceará (1941-45; 1946-51) e Náutico (1945)
Títulos: campeão cearense (1938, pelo Fortaleza; e 1941, 1942 e 1948, pelo Ceará); e campeão pernambucano (1945, pelo Náutico).
Último jogo de Mitotônio
Ceará 4×1 Gentilândia
Ceará: Juju; Valdemar e Pedro Matos; Julinho, Marciano e Oxigenado; Mauro, Pipiu, Alencar, Pretinho e Mitotônio.
Gentilândia: Assis; Airton Monte e Zemilton; Deim, Otávio e Luizinho; Carlos, Aldo, Dedé, Gilson e Luiz.
Data: 31/3/1951 (Campeonato Cearense de 1950)
Local: Estádio Presidente Vargas
Público: 2 mil pessoas
Árbitro: Raimundo Cunha Rola, o Rolinha
Gols: Mitotônio (6min 1ºT), Pretinho (14min e 29min 1ºT) e Pipiu (42min 2ºT), para o Ceará; Luiz (8min 2ºT), para o Gentilândia
Fonte:
Livros:
- "Ceará: Alegria do Povo", de Haroldo Moura (1997)
- "Ceará Sporting Club: Um Retrato em Branco e Preto", de Lúcio Chaves Holanda (2004)
- "Ceará: Uma História de Paixão e Glória", de Airton de Farias (2005, com reedição em 2014)
- "Ceará: 100 Anos de Paixão", de Ciro Câmara, Cláudio Ribeiro, Rafael Luis Azevedo e Thiago Cafardo (2014)
Revista:
- "Grandes Clubes Brasileiros - Ceará" (1972)
Colaborou:
- Pesquisadores Eugênio Fernandes Fonseca e Pedro Mapurunga
Confira a série Baú do Jogada: