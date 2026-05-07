Mirassol x LDU na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quinta-feira, 7 de maio
Mirassol e LDU se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (7), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo G. O jogo será às 19h, no Maião, em Mirassol. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Mirassol x LDU terá transmissão do Paramount+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Shaylon e Neto Moura; Carlos Eduardo, Edson Carioca e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes
LDU
Gonzalo Valle; José Quintero, Allala, Luis Segovia e Leonel Quiñónez; Jesus Pretell, Fernando Cornejo e Gabriel Villamil; Janner Corozo, Deyverson e Alexander Alvarado. Técnico: Tiago Nunes
FICHA TÉCNICA
Data e hora: 7 de maio, às 19h (de Brasília)
Local: Maião, em Mirassol