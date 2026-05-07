Pedro Henrique reclama após eliminação do Ceará: 'Não pode toda dúvida, todo VAR ser contra a gente'

O atacante Pedro Henrique reclamou da arbitragem após a eliminação do Ceará na Copa do Nordeste. O Ceará foi derrotado por 1x0 pelo Vitória no Barradão, jogo em que teve dois jogadores expulsos.

Em entrevista após a partida, o atacante pediu mais respeito ao Ceará.

"Temos muita coisa para melhorar, mas já está na hora de dois pesos e duas medidas serem um pouquinho diferentes. Não pode toda dúvida, todo VAR ser contra a gente. Eu não estou falando só de agora, vem desde o ano passado. O Ceará é muito grande no Nordeste, é uma equipe que deve ser respeitada nessas situações. O Ceará merece mais respeito, porque aqui dentro, com as portas fechadas, todo mundo trabalha para caramba. O Ceará merece um pouquinho mais de respeito nas decisões", disse em entrevista à TV Jangadeiro.

Pedro Henrique completou, dizendo que o Vovô ainda precisa evoluir.

"A gente tem que se superar e evoluir agora nos momentos ruins. Demonstramos muita vontade, muita determinação. A gente vem buscando fazer o melhor, e o melhor às vezes não está saindo. Eu sei que isso chateia o torcedor, é um resultado negativo, mas também sei que essa mensagem chega", finalizou.

O Ceará volta a campo diante do Atlético-GO neste sábado (9), em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será na Arena Castelão, às 19h.