Pedro Martins destaca comprometimento de Carpini e elenco do Fortaleza com o clube

CEO de futebol do Fortaleza, Pedro Martins destacou como ponto forte do atual elenco tricolor o comprometimento com os objetivos do clube. Em entrevista ao Jogada, no FutPro Expo, O dirigente também fez o mesmo elogio ao técnico Thiago Carpini, que conduz o projeto montado para 2026.

Vejo tanto o Carpini quanto nossos jogadores muito engajados com o Fortaleza, em devolver o clube para a Série A. Dentro do Pici você vê essa vontade de devolver o clube (para a elite). Isso para mim é um valor enorme. As pessoas falando disso e trabalhando diariamente e para fazer isso acontecer é muito importante Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

Líder da Série B, na quinta fase da Copa do Brasil e no mata-mata da Copa do Nordeste, o Fortaleza já foi campeão cearense em 2026 e vai cumprindo metas apesar de algumas críticas pelo futebol apresentado. O time está invicto há sete jogos e tem demonstrado persistência em campo.

Na montagem do grupo, muitas saídas aconteceram em meio às competições, causando instabilidade para Carpini, mas Pedro Martins garantiu que o período de vendas emergências já passou e que novas baixas só devem ocorrer se a situação for vantajosa para o clube.