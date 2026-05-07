Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pedro Martins destaca comprometimento de Carpini e elenco do Fortaleza com o clube

CEO do Leão disse que há um engajamento de todos para recolocar o time na Série A do Brasileiro

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Jogada
Legenda: Dirigente disse que não fará mais vendas emergenciais de atletas
Foto: Giovanna Borges/SVM

CEO de futebol do Fortaleza, Pedro Martins destacou como ponto forte do atual elenco tricolor o comprometimento com os objetivos do clube. Em entrevista ao Jogada, no FutPro Expo, O dirigente também fez o mesmo elogio ao técnico Thiago Carpini, que conduz o projeto montado para 2026.

Vejo tanto o Carpini quanto nossos jogadores muito engajados com o Fortaleza, em devolver o clube para a Série A. Dentro do Pici você vê essa vontade de devolver o clube (para a elite). Isso para mim é um valor enorme. As pessoas falando disso e trabalhando diariamente e para fazer isso acontecer é muito importante
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

Líder da Série B, na quinta fase da Copa do Brasil e no mata-mata da Copa do Nordeste, o Fortaleza já foi campeão cearense em 2026 e vai cumprindo metas apesar de algumas críticas pelo futebol apresentado. O time está invicto há sete jogos e tem demonstrado persistência em campo.

Na montagem do grupo, muitas saídas aconteceram em meio às competições, causando instabilidade para Carpini, mas Pedro Martins garantiu que o período de vendas emergências já passou e que novas baixas só devem ocorrer se a situação for vantajosa para o clube.

Assuntos Relacionados
Pedro Martins CEO Fortaleza

Jogada

Pedro Martins destaca comprometimento de Carpini e elenco do Fortaleza com o clube

CEO do Leão disse que há um engajamento de todos para recolocar o time na Série A do Brasileiro

Brenno Rebouças Há 1 hora
Pedro Martins CEO Fortaleza

Jogada

CEO do Fortaleza acredita que torcida tem ‘comprado a ideia’ e entendido medidas tomadas

Pedro Martins falou à respeito das mudanças promovidas no clube e sobre ser algo eficiente para o futuro do Tricolor

Brenno Rebouças Há 1 hora
Atletas da Seleção Brasileira reunidos em campo

Jogada

Presidente da CBF promete jogos do Brasil no país e despista sobre Neymar: ‘zero pressão’

Samir Xaud está em Fortaleza para participação no FutPro Expo 2026

Alexandre Mota 07 de Maio de 2026
Árbitro conversa com atletas de Ceará e Vitória-BA

Jogada

Ceará foi prejudicado pela arbitragem nos últimos jogos? Veja lances

O time alvinegro questionou muito decisões recentes dos juízes

Redação 07 de Maio de 2026
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 7 de abril de 2026

Alexandre Mota 07 de Maio de 2026
Mozart em ação pelo Ceará

Jogada

Mozart lamenta expulsões do Ceará e reclama da arbitragem: ‘é jogo de contato, não é vôlei ou tênis”

O técnico ficou na bronca após derrota e eliminação para o Vitória-BA

Alexandre Mota 07 de Maio de 2026