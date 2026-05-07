2ª Edição da Maratona de Fortaleza será lançada nesta sexta-feira; Veja detalhes da edição de 2027

Menos de um mês após a realização da primeira edição, a Maratona de Fortaleza já tem data de lançamento para 2027. Nesta sexta-feira (8), a partir das 7h30, os organizadores do evento, o prefeito Evandro Leitão e o marroquino radicado no Brasil Jamal Soufane, estarão na Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), para oficializar a nova edição. No momento, também serão divulgados dados de 2026 e novidades para 2027. As inscrições abrem na próxima segunda-feira (11), às 15h.

A iniciativa reflete o resultado positivo da estreia, realizada em 12 de abril, que confirmou Fortaleza como uma das principais cidades de corrida de rua do país.

"Tivemos a completa certeza que Fortaleza abraçou a corrida de rua. A nossa cidade, com recorde de corredores no Brasil, respirando esporte, precisava de uma maratona e entregamos isso para a população. Com o sucesso confirmado, agora já é a hora de nos prepararmos para a segunda edição. A Maratona de Fortaleza veio para ficar e estamos muito empolgados com esse momento", afirmou Kal Aragão, diretor da K1 Sports, uma das empresas organizadoras do evento.

Mudanças

A edição de 2027 traz uma mudança no formato: a prova será disputada em dois dias. No dia 10 de abril, acontecem os percursos de 5km e 10km; no dia 11 de abril, as provas de 21km e 42km. Para quem quiser competir nos dois dias, haverá modalidades de desafio:



Desafio Iracema: 21km + 5km ou 21km + 10km

Desafio Dragão do Mar: 42km + 5km ou 42km + 10km

Os atletas inscritos nos desafios receberão dois kits e três medalhas.