CEO do Fortaleza acredita que torcida tem ‘comprado a ideia’ e entendido medidas tomadas

Há pouco mais de quatro meses à frente do futebol do Fortaleza, Pedro Martins acredita que o trabalho desenvolvido no clube tem, pouco a pouco, convencido os torcedores. "Acredito que as pessoas estão cada vez mais compradas nesse novo objetivo e entendendo que tudo isso é pensando num Fortaleza forte nos próximos anos", disse, em entrevista ao Jogada, no FutProExpo.

O CEO do Leão defende que as medidas tomadas tornaram o clube mais eficiente. Pedro falou à respeito da reconexão que o Fortaleza busca com o seu torcedor e afirmou que é um processo apoiado em três pontos. “O primeiro é a digestão do rebaixamento, a gente conseguir apresentar para a torcida um caminho de saída dessa dor. É mostrar uma equipe competitiva, um trabalho competente e que a gente tá cuidando bem do clube", explicou.

O dirigente reconheceu que as mudanças geraram desconforto, porém defende que eram necessárias para a saúde financeira do Fortaleza. O Leão apresentou um déficit financeiro de R$ 74 milhões no balanço financeiro de 2025 e o próprio Pedro Martins chegou a dar uma declaração de que “acabou o dinheiro” no Pici.

Contratado no final de dezembro de 2025, Pedro Martins é o responsável por conduzir o futebol profissional do Tricolor na temporada 2026. Ele foi o responsável pela montagem do elenco e pela saída de vários jogadores do ano passado.



