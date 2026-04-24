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Fortaleza tem contas de 2025 aprovadas pelo Conselho; déficit foi de R$ 74 milhões

A votação ocorreu na noite desta quinta-feira (23)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:53)
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Legenda: O Fortaleza teve as contas de 2025 aprovadas pelo Conselho Deliberativo
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou, na noite desta quinta-feira (23), as contas do clube referentes à temporada de 2025. Na assembleia, que teve modelo híbridos, os conselheiros votaram para a apreciação dos montantes da Associação e também da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em nota oficial, o Fortaleza informou que o exercício do último ano apontou um déficit aproximado de R$ 74 milhões, ou seja, o clube utilizou mais recursos do que arrecadou ao longo dessa temporada.

O comunicado ainda reforça que o desempenho “indicaria um resultado de déficit da ordem de R$ 44 milhões, já que cerca de R$ 30 milhões advém de medidas, tais como a recompra de 5% dos direitos de transmissão da LFU, que contribuem para a compreensão desse resultado final apresentado”.

Os documentos estarão disponibilizados no Portal da Transparência, após os trâmites estatutários e legais. Deste modo, todos terão acesso ao parecer das contas executadas na temporada de 2025.

Vale ressaltar que as demonstrações financeiras também passaram por auditoria externa independente da BDO, uma das maiores organizações de auditoria do mundo, que emitiu parecer recomendando a aprovação das contas. O processo de auditoria não identificou inconsistências ou indícios de irregularidades, atestando que os registros refletem, de forma adequada, a realidade econômico-financeira das operações dentro dos padrões usuais de mercado.

 
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