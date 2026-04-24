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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 24 de abril de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:12)
Jogada
Legenda: Ponte Preta e América-MG se enfrentram nesta sexta-feira (24)
Foto: Divulgação/América-MG

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (24)

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Istanbul Basaksehir x Kasimpasa | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | RB Leipzig x Union Berlin | CazéTV, SportyNet e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Napoli x Cremonese | Xsports e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h45 | Brest x Lens | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Real Betis x Real Madrid | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Sunderland x Nottingham Forest | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 16h | Leicester City x Millwall | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h15 | Lanús x Central Córdoba | Disney+
  • 21h30 | Racing x Barracas Central | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 20h | Ponte Preta x América-MG | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

  • 21h | Corinthians (F) x Ferroviária (F) | Sportv
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