Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (24)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (24)

CAMPEONATO TURCO

14h | Istanbul Basaksehir x Kasimpasa | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

15h30 | RB Leipzig x Union Berlin | CazéTV, SportyNet e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

15h45 | Napoli x Cremonese | Xsports e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

15h45 | Brest x Lens | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

16h | Real Betis x Real Madrid | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

16h | Sunderland x Nottingham Forest | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

16h | Leicester City x Millwall | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

19h15 | Lanús x Central Córdoba | Disney+

21h30 | Racing x Barracas Central | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

20h | Ponte Preta x América-MG | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO