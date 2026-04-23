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Mozart avalia derrota do Ceará para o Atlético-MG e lamenta lesão de Richard

As equipes se enfrentaram na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:56)
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Legenda: Mozart, técnico do Ceará.
Foto: Foto: Thiago Gadelha/SVM

Técnico do Ceará, Mozart avaliou o desempenho da equipe na derrota diante do Atlético-MG. As equipes se enfrentaram na quinta fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (23), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo superou o Vovô por 2 a 1 no duelo de ida. O profissional também lamentou a saída precoce do goleiro Richard, que deixou o campo após sentir o ombro direito, e dos objetivos na temporada. 

"Dois contra-ataques no fim que nós não podemos sofrer, e alguns erros nossos. E aí, talvez, pelo desgaste da sequência, um pouco menos de lucidez que normalmente nós temos. A grosso modo, não saí satisfeito com o desempenho. Menos com o resultado, porque ninguém gosta de perder. Foi nossa segunda derrota somente na temporada. Nós temos condições de reverter. Vamos enfrentar um adversário muito duro, mas com o apoio do nosso torcedor, na nossa casa, a eliminatória com certeza está aberta", afirmou o treinador. 

Richard deixou o campo de jogo ainda no primeiro tempo, após sentir o ombro. O goleiro foi encaminhado a um hospital para exames preliminares. Titular na posição, ele acabou substituído por Bruno Ferreira. Mozart comentou. 

"A gente não sabe se foi clavícula, ombro... Ele vai passar por exames amanhã. A gente espera que não tenha sido grave, para termos ele o mais rápido possível. Mas a Copa do Brasil é um objetivo importante não só financeiro. (...) A gente vem de jogos sucessivos e temos objetivo de chegar entre os 16. É um desafio grande. É óbvio que nosso maior foco é a Série B. Temos também a Copa do Nordeste. Temos objetivos em todas as competições. Mas já que chegamos tão longe assim na Copa do Brasil, vamos buscar também a classificação", destacou. 

Com o resultado, o Vovô precisa vencer por dois gols de diferença no duelo da volta, para avançar de fase sem precisar passar pelas penalidades. Caso vença por um, a vaga será decidida nas penalidades.

O Ceará volta a campo no domingo (26), a partir das 18h (de Brasília). A equipe encara o Vila Nova, em duelo da Série B. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético-MG será no dia 13 de maio, a partir das 21h30, na Arena Castelão.

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